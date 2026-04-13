Vecinos y empresas aplauden el plan de La Pecuaria y confían en que la llegada de la Europea a Gijón sea "ágil"

Con la primera fase de urbanización de la ampliación del Parque Científico y Tecnológico ya rematada, será a partir de ahora el turno de las empresas formalizar su interés por algunas de las nuevas parcelas urbanizadas, ya sea en solitario o con proyectos cooperativos. Pedro López Ferrer, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Gijón –y que acudió al acto de inauguración de la ampliación este lunes en representación también de Goyastur, que se encargó de la colocación de luminarias en esta primera fase–, explicó que en el sector este plan se considera "un hito".

"Esperamos que pueda haber agilidad con la Universidad Europea; es un proyecto importantísimo para atraer a gente joven y podrá ser un elemento tractor de nuevas empresas. Para la Cámara es importantísimo tanto el plan de la Europea como el de Quirón; son dos proyectos que le traen a Gijón un impulso que necesitaba. La ciudad hoy parece estar más viva que nunca", aseguró.

Los vecinos, por su lado, dan también su visto bueno al proyecto de La Pecuaria. "Vemos esto precioso, muy bien. Nos hemos podido dar una vuelta y ya se ve muy digno", dijo Soledad Lafuente, presidenta de la asociación de Somió, que entiende que la urbanización terminará de quedar "consolidada" cuando prospere el proyecto de la Universidad Europea. Mientras, confía también en que avance el proyecto del metrotrén, porque "estaría muy bien tener una parada en la zona" y que pronto se puedan concretar las peticiones tramitadas en su día por su asociación de vecinos.

En concreto, pidieron que en una de las fincas el Principado pueda tramitar un recurso sanitario, porque el centro de salud de referencia de la zona, el de Parque-Somió, "se quedó pequeño". También han solicitado que, si el Ayuntamiento edifica un inmueble propio, puedan reservarse en él espacios de usos vecinales para organizar conferencias y talleres. "También nos gustaría que colocasen juegos para los niños", añadió la líder vecinal.

Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón, señaló durante el acto inaugural de este lunes que, si todo va bien, "en los próximos meses" se verán "máquinas trabajando de nuevo en La Pecuaria" por el desembarco de una Universidad Europea que, se espera, está a punto de recibir el visto bueno del Principado para crear un campus en Gijón.

Marcos León

La vicealcaldesa, Ángela Pumariega, añadió después que la llegada de esta universidad privada se espera que pueda servir para "generar sinergias" en el entorno. Detalló la popular, eso sí, que desde Gijón Impulsa –que será la que gestionará a partir de ahora la enajenación de nuevas parcelas– no se contempla por ahora crear un edificio propio en este tramo ampliado, en parte porque ya lo tiene en el parque original, y también porque su equipo proyecta un nuevo inmueble para el otro polo económico en desarrollo: Naval Azul.

Sí detalló la Vicealcaldesa que los contactos en curso son con unas "ocho o diez empresas" que "ya está en la ciudad" y buscan nuevas localizaciones. También que han recibido consultas de "muchas empresas" que querrían tener un espacio, pero no construir edificios, por lo que entiende que a esta necesidad podría darle respuesta alguna entidad privada que quiera gestionar espacios empresariales en régimen de alquiler. "Junto a Naval Azul, esta es una de las mejores noticias del mandato", se felicitó, por su parte, Luis Díaz, director gerente de Gijón Impulsa.

Las nuevas zonas verdes

Por su parte, Gilberto Villoria, edil de Infraestructuras, apuntó que esta inauguración es "un hito más, otra infografía que se vuelve realidad", y defendió el trabajo de sus técnicos, que supervisaron una urbanización ejecutada por Dragados y Goyastur. Recordó, además, que la ampliación del Parque Científico apuesta por un modelo urbanístico más "blando" que el actual parque, generando zonas de estancia y, en este caso, 12.700 metros cuadrados de zonas verdes. La Pecuaria, por ejemplo, incorpora sistemas de drenaje y riego sostenibles, e incorporó un proyecto de conservación patrimonial que permitió "salvar" varias murias antiguas, algunas aparecidas con la obra ya iniciada, y árboles de gran porte. Se han plantado otros 97 ejemplares y 2.465 unidades de arbustos y plantas. "Se ha ampliado el carril bici y se ha incorporado el lenguaje braille en la señalética de las calles", añadió el edil. "En mi querida Riosa, y también en otras zonas de Asturias, existe la tradición de colocar el ramo en lo más alto cuando se termina la estructura de una casa. Ahora siento que estamos simbólicamente colocando el ramo sobre el futuro de Xixón", completó.