Asturias, a afianzar la festividad de San Xurde con roscas y libros: "Nos sorprendió la estupenda acogida del año pasado"

"El año pasado nos sorprendió la estupenda acogida y ahora toca darle continuidad", afirmó este martes Antón García, director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística del Principado. Se refería a la celebración de San Xurde, que conmemorará el próximo 23 de abril el Día del Libro en Asturias. La iniciativa afronta su segunda edición con el objetivo de afianzar la costumbre de que, en esa fecha, junto al libro se regale una rosca. La región quiere festejar con sabor propio. "Es el momento de consolidar esta tradición", destacaron los representantes de las entidades que colaboran.

La figura de San Xurde se vincula a la conocida lucha contra el cuélebre y con esta experiencia se busca homenajear a la cultura popular y, cómo no, fomentar la lectura y la gastronomía. "Queremos dar un atractivo específico a este día", indicó Antón García, que resaltó que el proyecto nació "con vocación de permanencia". Por lo pronto, ya hay treinta establecimientos, entre panaderías y confiterías, que venderán sus roscas de pan saladas y dulces. Hasta el 23 de abril aún pueden sumarse unos cuantos más por toda Asturias. "Confiamos en que será un verdadero éxito", ahondó García. Quienes adquieran la rosca recibirán una caja personalizada.

La campaña de difusión de la iniciativa contempla cartelería y trípticos en castellano, asturiano y eonaviego. Antón García ensalzó la colaboración público-privada para impulsar esta celebración de cara a "hacer llegar a la sociedad asturiana la importancia de la lectura". En ella participan la Asociación de Panaderos y Pasteleros de Asturias, el Gremio de Editores, la Unión de Comerciantes, el Gremio de Artesanos Confiteros, la Asociación de Librerías del Principado, la Asociación Profesional de Especialistas en Información, la Asociación de Bibliotecas y la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Miel de Asturias.

"Qué mejor manera de llegar al público que con el estómago", bromeó Daniel Álvarez, presidente del Gremio de Editores, que encomió la "naturalidad" con la que emergió esta alianza para desarrollar la iniciativa por San Xurde. "El 23 de abril siempre es una fiesta y si algo tiene esta tierra es que cuando algo lo hace suyo lo pelea", sostuvo Rafa Gutiérrez, presidente de la Asociación de Librerías y también vicepresidente de la Unión de Comerciantes, que animó a los asturianos a ir a confiterías y panaderías a por su rosca durante la presentación de la jornada, que tuvo lugar en las antiguas cocinas de la Laboral, en Gijón.

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Francisco Gayoso, representante del Gremio de Artesanos Confiteros, reivindicó que, respecto a los establecimientos participantes, "tocamos todas las alas de la región". "Es una fecha señalada", subrayó, por su parte, Ángel Luque, presidente de la Asociación de Panaderos y Pasteleros. Por último, Chelo Veiga, presidenta de la Asociación Profesional de Especialistas en Información, recalcó que, el año pasado, "la gente agradeció mucho" este rito de la rosca y el libro, que anhela asentarse cada 23 de abril en Asturias.