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Caja Rural de Asturias inaugura su oficina principal en Gijón, en la calle Palacio Valdés

"Esta nueva oficina refleja nuestra apuesta por Gijón y un modelo de banca más cercano", señala el director de la cooperativa de crédito, Antonio Romero

La nueva oficina principal de Caja Rural de Asturias en Gijón.

La nueva oficina principal de Caja Rural de Asturias en Gijón. / Lne

Manuel Castro

Gijón

Caja Rural de Asturias inauguró este martes su nueva oficina principal en Gijón, en la esquina de las calles Palacio Valdés y Asturias, que reemplaza a la oficina de la calle Donato Argüelles.

La nueva oficina principal cuenta con más de 500 metros cuadrados repartidos en cuatro plantas. En la planta baja se dispone de una amplia zona de atención al cliente y un patio de operaciones en el que se ubican el despacho del director, José Luis Frieyro, cinco puestos de atención especializada, la caja y dos cajeros automáticos.

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Antonio Romero, director de Caja Rural de Asturias, señaló que "esta nueva oficina refleja nuestra apuesta por Gijón y por un modelo de banca más cercano y útil para empresas y particulares. Queremos estar donde se toman las decisiones y acompañar el desarrollo económico local, no solo como entidad financiera, sino como un actor comprometido con el territorio”.

Por su parte, el presidente de la cooperativa de crédito asturiana, Fernando Martínez, indicó que "este espacio refleja la nueva imagen de la entidad y su carácter abierto, transparente, comprometido con el entorno. Además, es destacable la escultura de madera que cruza la parte superior de la doble altura de la oficina en la que se representa el encuentro de las montañas y las olas de nuestro litoral".

El presidente y el director de Caja Rural de Asturias junto a ejecutivos de la entidad en la inauguración.

El presidente y el director de Caja Rural de Asturias junto a ejecutivos de la entidad en la inauguración. / Lne

La nueva oficina principal cuenta con servicios de banca patrimonial, en la primera planta, el área de empresas y la dirección de zona en la segunda, en la que también hay instalaciones auxiliares. El nivel inferior está reservado para zona técnica y de almacén.

14 oficinas en Gijón

Desde Caja Rural de Asturias se apunta que el traslado de su oficina principal supone un paso en el plan estratégico de crecimiento de la entidad en Gijón, donde cuenta con 14 de sus 125 oficinas. Del total, 117 están en Asturias.

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La obra de la nueva oficina principal ha sido efectuada por la empresa Deinsa, conforme al proyecto de José María Fernández, que contó con la colaboración de Paula Currás.

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