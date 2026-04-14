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Más de un centenar de personas participan en el acto unitario en Gijón para conmemorar la II República

Por primera vez se hizo sin la asistencia de representantes del PSOE, que a la misma hora organizó una charla en el Museo del Ferrocarril y realizó su propio acto en el cementerio del Sucu horas antes

Enrique del Teso, ante el micrófono, dirigiéndose a los asistentes al acto unitario en el Sucu, parte de los cuales aparecen en la imagen.

Enrique del Teso, ante el micrófono, dirigiéndose a los asistentes al acto unitario en el Sucu, parte de los cuales aparecen en la imagen. / Marcos León

Manuel Castro

Gijón

Más de un centenar de personas participaron esta tarde en Gijón en el acto unitario de la izquierda de conmemoración de la proclamación de la Segunda República Española, un 14 de abril, y en recuerdo de 1934 víctimas de la represión franquista enterradas en una fosa común del cementerio del Sucu. Se trata de la primera ocasión en la que a este acto, organizado conjuntamente por la Sociedad Cultural Gijonesa y el Ateneo Obrero de Gijón, no acudieron representantes institucionales del PSOE, que prácticamente a la misma hora organizó una charla en el Museo del Ferrocarril y que celebraron su propio acto en el Sucu por la mañana.

En años anteriores, el PSOE organizaba en el Suco una ofrenda floral en el cementerio civil frente a las sepulturas de Eduardo Varela y Teresa Olay media hora antes del acto unitario en la zona de las fosas comunes, al que se sumaba. No ocurrió en esta ocasión, una ausencia que pilló por sorpresa a las entidades organizadoras del acto unitario, que contó también con representantes de IU, Podemos, CC OO y el Ateneo Republicano de Asturias, entre otras organizaciones. Sí hubo afiliados del PSOE que no habían acudido al acto de la mañana. Algunas fuentes atribuyen a una falta de coordinación la ausencia este año de una representación institucional del PSOE del acto unitario de la izquierda republicana.

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Se da la circunstancia de que quien en esta ocasión se encargó de pronunciar unas palabras en el acto unitario del cementerio del Suco, el profesor universitario Enrique del Teso, tuvo que salir inmediatamente hacia el Museo del Ferrocarril, donde media hora después impartía la charla organizada por el PSOE.

Un momento de la ofrenda floral en el acto unitario en el Sucu.

Un momento de la ofrenda floral en el acto unitario en el Sucu. / Marcos León

En su intervención en el Suco, Del Teso enmarcó el acto dentro de la Memoria Democrática "que no sólo es melancolía -estamos aquí con víctimas- sino que la memoria también es resistencia y también inspiración y energía y la República nos da bastante de estas tres cosas", reivindicando que la Segunda República trajo libertades políticas a España, justicia social y alfabetización de la población. También comparó aquel tiempo con el actual al señalar que "veo un eco muy claro entre lo que fue la reforma agraria y lo que está pasando con la vivienda ahora", abogando por expropiaciones e impuestos para "arreglar" el problema de la vivienda como entonces se hizo con el de las tierras de cultivo. También cuestionó que se destinen fondos públicos a colegios concertados y aludió a las corrientes internacionales que están "hackeando" la voluntad de la gente, empezando por EE UU, para acabar con la democracia "vendiendo autoritarismo". En España, afirmó, "la figura a la que recurren para decir 'la democracia no funciona' es el Rey".

"Ejemplaridad y coherencia"

Las entidades organizadoras reivindicaron la vocación de unificar todas las sensibilidades republicanas en el acto que llevan años organizando. Un acto que acabó entonando el Himno de Riego y con ofrendas florales en la fosa común. Varias organizaciones realizaron a continuación actos propios en otras partes del cementerio.

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Horas antes, en el acto organizado por el PSOE, la portavoz del grupo municipal, Carmen Eva Pérez quiso reconocer a los socialistas ejemplares y a los valores republicanos en la ofrenda floral frente a las sepulturas de Eduardo Varela y Teresa Olay, un acto para rendir homenaje a los represaliados por defender la libertad y la democracia y "renovar nuestro compromiso con esos valores, que no son sólo valores colectivos, sino que también son valores individuales de ejemplaridad, de coherencia", en palabras de la concejala. Su acto acabó entonando La Internacional.

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