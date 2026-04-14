Gijón acogerá un novedoso curso para nefrólogos y hematólogos la próxima semana

La primera edición del curso presencial "Papel del riñón en las gammapatías monoclonales de significado clínico no mieloma" se celebrará en Gijón. Esta cita impulsada por la Sociedad Española de Nefrología y la Fundación Senefro tendrá lugar los días 24 y 25 de abril en el hotel Abba Playa.

El curso está dirigido a facultativos especialistas jóvenes, que pueden contar con un máximo de 5 años desde la finalización de su periodo de residencia.

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Se dará prioridad a los médicos adjuntos frente a los residentes, así como a los R3 y R4 de las especialidades de Nefrología y Hematología. Está previsto que en esta cita participen 40 profesionales sanitarios.