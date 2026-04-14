Gijón acogerá un novedoso curso para nefrólogos y hematólogos la próxima semana
La cita está dirigida a facultativos especialistas jóvenes
La primera edición del curso presencial "Papel del riñón en las gammapatías monoclonales de significado clínico no mieloma" se celebrará en Gijón. Esta cita impulsada por la Sociedad Española de Nefrología y la Fundación Senefro tendrá lugar los días 24 y 25 de abril en el hotel Abba Playa.
El curso está dirigido a facultativos especialistas jóvenes, que pueden contar con un máximo de 5 años desde la finalización de su periodo de residencia.
Se dará prioridad a los médicos adjuntos frente a los residentes, así como a los R3 y R4 de las especialidades de Nefrología y Hematología. Está previsto que en esta cita participen 40 profesionales sanitarios.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los padres de Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle manos y piernas, crean una asociación para ayudar a los demás: 'Es nuestra forma de decir gracias al mundo
- El fallecido en el cabo Vidio, un conocido vecino de Pravia, conductor del Principado, que practicaba atletismo, ciclismo y rally
- Aarón Martínez, el adolescente castrillonense que hace arte con un boli Bic, estrena exposición en Avilés
- Atención conductores, la Guardia Civil vigila el número mínimo de ocupantes: multado con 200 euros por no respetar la nueva señal de tráfico azul con rombo blanco
- El gran mercado (con decenas de puestos) que vuelve al corazón de Oviedo este fin de semana tras el éxito de 2025
- El imparable desarrollo del 'octavo concejo' de Asturias que ya roza los 20.000 habitantes, más que Villaviciosa o Llanera
- De dejar el fútbol y ser “una mole” de 95 kilos a convertirse en el goleador de moda en España: la atípica historia de Fede Viñas
- Hallado muerto en un pedrero de la costa de Cudillero un hombre al que su familia buscaba tras no presentarse a trabajar