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Gijón amplía los contenedores para podas y siegas en la zona rural

El plan incluye labores de concienciación y charlas informativas en varias parroquias

Un contenedor para podas.

Un contenedor para podas. / Emulsa

Carlos Tamargo

Hasta cien nuevos contenedores ha instalado la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa) en la zona periurbana de Gijón para el acopio de restos domésticos de poda y siega destinados al reciclaje. Con esta campaña, que incluye labores de concienciación, el concejo alcanza los 180 contenedores de tapa verde para que "los vecinos de chalets y adosados, o pequeñas fincas puedan depositar sus restos de podas de setos y árboles, o de siega y destinarlos al reciclaje tras su traslado a las instalaciones de Cogersa".

El objetivo del plan es "facilitar a la ciudadanía la correcta gestión de los residuos" así como "reforzar el conocimiento sobre el uso adecuado de los contenedores y poner en valor los beneficios ambientales y económicos de la separación en origen". Advierten desde Emulsa que son de uso exclusivo para resto de poda y siega y que, además, deberán depositarse sin bolsa.

El plan de Emulsa incluye una labor de concienciación y difusión de la iniciativa. Por un lado, se ha habilitado un punto informativo en el supermercado de la Cooperativa de Agricultores que estará disponible el sábado 18 de abril en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas.

También se impulsa un ciclo de charlas vecinales en diferentes barrios y parroquias del municipio:

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  • Jueves, 16 de abril, 19:00 h – Asociación de Vecinos “San Félix” de Porceyo.
  • Martes, 21 de abril, 18:30 h – Asociación de Vecinos San Jorge de Santurio.
  • Miércoles, 22 de abril, 17:30 h – Asociación de Vecinos Santa Cruz de Jove.

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