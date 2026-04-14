Gijón amplía los contenedores para podas y siegas en la zona rural
El plan incluye labores de concienciación y charlas informativas en varias parroquias
Hasta cien nuevos contenedores ha instalado la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa) en la zona periurbana de Gijón para el acopio de restos domésticos de poda y siega destinados al reciclaje. Con esta campaña, que incluye labores de concienciación, el concejo alcanza los 180 contenedores de tapa verde para que "los vecinos de chalets y adosados, o pequeñas fincas puedan depositar sus restos de podas de setos y árboles, o de siega y destinarlos al reciclaje tras su traslado a las instalaciones de Cogersa".
El objetivo del plan es "facilitar a la ciudadanía la correcta gestión de los residuos" así como "reforzar el conocimiento sobre el uso adecuado de los contenedores y poner en valor los beneficios ambientales y económicos de la separación en origen". Advierten desde Emulsa que son de uso exclusivo para resto de poda y siega y que, además, deberán depositarse sin bolsa.
El plan de Emulsa incluye una labor de concienciación y difusión de la iniciativa. Por un lado, se ha habilitado un punto informativo en el supermercado de la Cooperativa de Agricultores que estará disponible el sábado 18 de abril en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas.
También se impulsa un ciclo de charlas vecinales en diferentes barrios y parroquias del municipio:
- Miércoles, 15 de abril, 19:00 h – Asociación de Vecinos Santo Tomás de Granda.
- Jueves, 16 de abril, 19:00 h – Asociación de Vecinos “San Félix” de Porceyo.
- Martes, 21 de abril, 18:30 h – Asociación de Vecinos San Jorge de Santurio.
- Miércoles, 22 de abril, 17:30 h – Asociación de Vecinos Santa Cruz de Jove.
- Los padres de Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle manos y piernas, crean una asociación para ayudar a los demás: 'Es nuestra forma de decir gracias al mundo
- El fallecido en el cabo Vidio, un conocido vecino de Pravia, conductor del Principado, que practicaba atletismo, ciclismo y rally
- Aarón Martínez, el adolescente castrillonense que hace arte con un boli Bic, estrena exposición en Avilés
- Atención conductores, la Guardia Civil vigila el número mínimo de ocupantes: multado con 200 euros por no respetar la nueva señal de tráfico azul con rombo blanco
- El gran mercado (con decenas de puestos) que vuelve al corazón de Oviedo este fin de semana tras el éxito de 2025
- El imparable desarrollo del 'octavo concejo' de Asturias que ya roza los 20.000 habitantes, más que Villaviciosa o Llanera
- Hallado muerto en un pedrero de la costa de Cudillero un hombre al que su familia buscaba tras no presentarse a trabajar
- De dejar el fútbol y ser “una mole” de 95 kilos a convertirse en el goleador de moda en España: la atípica historia de Fede Viñas