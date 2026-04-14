Gijón se prepara para el nuevo parking de la avenida de Portugal con un zasca al PSOE: "Es la única inversión que le va a salir bien al Principado en Gijón y viene un concejal a enredar"

El Ayuntamiento de Gijón ya tiene en marcha la contestación a la petición de la consejería de Movilidad de que les envíe el plan de gestión del aparcamiento de la avenida de Portugal. También está encargada la nueva señalización –tanto la que se colocará en el entorno para orientar a los conductores que vengan por la autopista hacia el nuevo aparcamiento disuasorio como la que informará de las limitaciones de estacionamiento de cada primer miércoles de mes, que es cuando se harán las limpiezas y controles policiales para evitar que las plazas estén ocupadas mucho tiempo de manera ininterrumpida– y ejecutará a final de este mes el cambio de ruta de la línea 18 de Emtusa para que dé servicio al parking y garantizar su intermodalidad.

Todo con el objetivo de poder abrir la instalación en cuanto se la entregue el Principado de Asturias, que se ha encargado de ejecutar unas obras por 4,5 millones que han contado con financiación europea. La previsión del Principado es que la construcción quede rematada a finales de este mes. "Por nuestra parte no hay ningún problema para abrir en cuanto recibamos el parking", remató el edil de Tráfico y Transporte Público, Pelayo Barcia. Una apertura que se haría cumpliendo con el compromiso adquirido con los vecinos de que el parking, con 486 plazas, sea gratuito. Vecinso, concretó Barcia, que también asumen ese sistema de limpiezas mensuales como herramienta para favorecer la rotación.

En ese contexto, Barcia acusó al edil socialista Tino Vaquero de "enredar" al asegurar que la falta del obligado plan de usos por parte del Ayuntamiento y las posibles incompatibilidades entre el modelo que plantea el gobierno local y las obligaciones impuestas en la concesión de la subvención europea podían demorar la apertura de la instalación en el Polígono. "Este aparcamiento es la única inversión que va a hacer el Principado en este mandato en Gijón que va a salir bien y es una pena que venga un concejal del PSOE, el mismo partido del gobierno de Asturias, a intentar enredar", ironizó el concejal forista.

Barcia acusó a Vaquero de intentar llevar al gobierno actual a cometer "errores del pasado. Solo hay que recordar lo que pasó en 2011 con el aparcamiento junto a los juzgados, que dos años después fue desmantelado. Quieren que pongamos barreras, cámaras, vigilancia y que eso nos lleve a tener que cobrar y acabemos con un problema con los vecinos, que decidirán no aparcar allí cuando ese parking está rodeado de zonas donde se puede aparcar gratis".

No encuentra el edil forista, por otro lado, ninguna razón por la que haya que temer que el sistema de gestión que decida el Ayuntamiento para ese aparcamiento le pueda conllevar al Principado perder esa subvención europea. "También iba allí el intercambiador de El Humedal, no se hizo y no pasó nada", recordó Barcia que sí puso en relación este parking de la avenida de Portugal con la puesta en marcha de la estación de autobuses. La pieza de la intermodal de Moreda que es responsabilidad del gobierno del Principado de Asturias.