El hospital de Cabueñes estrena el nuevo laboratorio de Análisis Clínicos e inicia la actividad del hospital de día médico en su nueva ubicación

Doble pistoletazo de salida en el Hospital de Cabueñes. El principal complejo sanitario gijonés acaba de poner en marcha su laboratorio de Análisis Clínicos y ya ha dado comienzo a la actividad del hospital de día médico, que se ha trasladado de la sexta planta impar a la planta 0 -junto a la biblioteca-, para contar con un mayor número de puestos y aportar mayor confortabilidad a pacientes y profesionales.

La puesta en marcha de un nuevo laboratorio para el servicio de Análisis Clínicos era uno de los grandes retos que perseguía la Consejería de Salud en el hospital de cabecera del área sanitaria III Oriente, la fusión de Gijón, Nalón y Arriondas. Ese nuevo laboratorio se encuentra en el segundo sótano de Cabueñes y cuenta con unos equipos de última generación.

Finalmente, en el mes de febrero dio inicio la actividad de un laboratorio que cuenta con una cadena que integra las partes de preanalítica, analítica y postanalítica. Una de las grandes novedades que aporta este laboratorio es que su equipamiento cuenta con una potencia que permite llevar a cabo 2.000 test cada hora por módulo. Además, tiene equipos robotizados que permiten aumentar la calidad analítica de los resultados. Más allá de esta gran novedad, el servicio de Análisis Clínicos también espera tener lista este año su unidad de Medicina Molecular.

Mejorar la calidad de los resultados

Por otro lado, la pasada semana dieron comienzo las tareas en el hospital de día médico, que ahora se encuentra en una zona que anteriormente formaba parte de la biblioteca para pacientes y profesionales de Cabueñes. Para contar con un mayor espacio del que había en la planta sexta impar, en el Hospital de Cabueñes optaron por trasladar ese hospital de día médico a un espacio en el que se almacenaban libros de la biblioteca. Esa modificación ha conllevado una serie de obras en la biblioteca, que a pesar de tener su espacio físico cerrado no ha paralizado sus préstamos.

Según las fuentes consultadas, las primeras jornadas de trabajo en esa nueva ubicación están siendo "satisfactorias" tanto para pacientes como para profesionales al contar con más puestos y un espacio que prácticamente duplica al que tenía en la sexta planta impar.

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Precisamente, todavía queda pendiente la decisión de cómo aprovechar esa zona de la sexta impar. Una de las opciones es utilizarla para el hospital de día pediátrico, que en su primer año de actividad atendió a 800 niños.