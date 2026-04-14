Ignacio Peláez, jefe de Oncología del Hospital de Cabueñes: "España tarda mucho en aprobar fármacos respecto a otros países"

El jefe del servicio de Oncología del Hospital Universitario de Cabueñes y presidente de la asociación de investigación Oncomama Norte, Ignacio Peláez Fernández (Oviedo, 1965), ofreció este martes en la antigua Escuela de Comercio la conferencia "Nuevas generaciones de terapias dirigidas e inmunoconjugados en cáncer de mama metastásico". La charla formaba parte de la jornada "Juntas y visibles" que impulsó la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico.

¿En qué consisten esas nuevas terapias?

Durante décadas, el tratamiento sistémico del cáncer de mama se basaba en la hormonoterapia y en la quimioterapia tradicional, además de la cirugía y la radioterapia como tratamientos locales. De unos años a esta parte ha habido una revolución en este tipo de cáncer y en otros. Centrándonos en este la revolución viene, primeramente, por los anticuerpos dirigidos frente a diana y, posteriormente, los inmunoconjugados. Se trata de esos mismos anticuerpos dirigidos frente a una diana, pero que además llevan moléculas de quimioterapia asociadas. Esa es la gran revolución terapéutica a día de hoy. Y también hay que mencionar la inmunoterapia, que está jugando un papel importante en algún subtipo tumoral de cáncer de mama.

¿Qué otros avances están en marcha?

Aparte de esos inmunoconjugados y anticuerpos hay terapias dirigidas frente a mutaciones que ocurren en vías de señalización intracelular que están en vía de aprobación e incluso hay algunas ya aprobadas. Esa es una terapia muy prometedora.

¿Qué mejoras conllevan estas novedades respecto a los tratamientos tradicionales?

La mejora fundamental, que es la que a todos nos interesa, es que aumenta la supervivencia global. Los pacientes viven más y, generalmente, con una mejor tolerancia y una menor toxicidad, que también es muy interesante porque aumenta el tiempo de vida y también la calidad. Los efectos secundarios son menores al ser tratamientos que tienen diana específica. Por otro lado, con la inmunoterapia y los inmunoconjugados empezamos a ver un porcentaje de pacientes que llamamos "los largos supervivientes", que son aquellos que tenemos la esperanza de que con el paso del tiempo se hayan curado.

¿Cuánto ha crecido la esperanza de vida en estos pacientes?

Hay que diferenciarlo entre los subtipos de cáncer de mama, que son los luminales, HER2 positivo y el triple negativo. Este último es el que carece de cualquier diana terapéutica a día de hoy. Son enfermedades con evoluciones y pronósticos diferentes. En la que más ha impactado en lo que se refiere al tiempo de vida en las dos últimas décadas es en el subtipo GER2, que antes solía ser una esperanza de un año y medio y ahora hay una mediana de seis años. Por lo tanto, más de la mitad de esos pacientes viven más años incluso.

¿En qué situación se encuentra Oncología en Cabueñes?

A nivel de Oncología Médica, Cabueñes ha ido creciendo tanto en número de oncólogos como en el número de casuísticas y pacientes atendidos, pero tiene que crecer mucho más. Gijón es la ciudad más poblada de Asturias, ya tratamos a lo que era el área V, la VI y también parece que nos haremos cargo de la VIII, la del Valle del Nalón. Eso va a suponer una mayor cantidad de pacientes y nos va a hacer falta más personal, eso es una realidad. A día de hoy las terapias cada vez son más específicas, exigen una mayor especialización y los pacientes afortunadamente viven bien más tiempo. Con lo cual, hacen falta más médicos para tratar a ese mayor número de pacientes que exigen mayor esfuerzo terapéutico y de dedicación clínica.

¿Con cuántos profesionales cuenta el servicio?

Somos ocho oncólogos y tenemos un hospital de día que compartimos con Hematología. Ahí tenemos veinte sillones y seis camas. Ahí tratamos al área V y al área VI, que son 340.000 habitantes. Somos una plantilla que tiene que crecer tanto en oncólogos como en espacio, que es el problema que tiene Cabueñes. Estamos todos esperando como agua de mayo la ampliación del hospital, que va a ser un gran paso adelante en modernidad y en capacidad de crecimiento. Cuando esté listo, podremos dar una mejor asistencia a los pacientes porque habrá más hueco y consultas, y empezar a hacer ensayos clínicos, que es una de las tareas que tenemos pendientes para empezar a aplicar nuevas terapias que estén en investigación. Por ahora, ya estamos haciendo algunos ensayos clínicos, pero queremos implementarlos mucho más a lo largo de este año y en 2027.

¿Qué otros retos persigue el servicio?

Todos los tratamientos que hay en España los tenemos aquí. Los inmunoconjugados llevan unos cuatro años y han marcado un antes y un después. Lo que sí nos gustaría es empezar a formar residentes, que hasta ahora se hace en Oviedo. Cuando esté el hospital listo lo haremos, pero queremos empezar incluso antes para que sea algo progresivo. Como mínimo, esa docencia será a dos años vista porque la tienen que aprobar el SESPA y el Ministerio de Sanidad. Ya estamos en el proceso para lanzar esa petición y esperamos que a partir de 2028 podamos empezar a formar a un residente cada año. Eso será un gran salto de calidad para el servicio, la atención y la investigación.

¿Cuántos casos de cáncer de mama hay en Gijón?

Son unos 380 casos nuevos al año que hay que sumar a todos los anteriores. Por lo tanto, es una bola que va creciendo año a año y exige un esfuerzo médico importante.

¿Ha habido cambios en el perfil del paciente?

Por un lado, la campaña de cribado de cáncer de mama ha tenido un impacto muy importante para mejorar la detección precoz y las curaciones. El segundo punto es que estamos viendo a pacientes más jóvenes. Cuando empecé a trabajar, en los años 90, ver una mujer con cáncer de mama con menos de 60 años e incluso de 50 era excepcional. Ahora ya no lo es. Vemos cantidad de mujeres de 50 y de 40 con cáncer de mama. No sabemos a qué se debe, pero ahí entran los cambios de estilos de vida, una maternidad más tardía, temas de alimentación y hábitos.

¿Qué consejos lanza para la prevención?

Una vida lo más sana posible, ejercicio activo, alimentación correcta y dejar hábitos tóxicos como fumar. También es importante minimizar el consumo de alcohol y protegerse de la exposición solar.

¿Mira al futuro con esperanza?

Sí. Cada año se está produciendo una mejora exponencial. Y van a aparecer nuevas combinaciones. Todo lo que tenga que ver con la inmunidad es vital porque es el arma que todos tenemos frente al cáncer para poder eliminarlas nosotros mismos con nuestra inmunidad. Ese es el sueño hacia el que estamos caminando.

¿Se ha conseguido reducir la aparición de metástasis?

Sí. Todas estas novedades terapéuticas que se utilizan contra la enfermedad metastásica, en caso de que funcionen, también se utilizan cuando se localiza la enfermedad. De esa forma aumentan las posibilidades de curación, hay menos recaídas y menos casos de enfermedad metastásica.

¿España está en una buena posición?

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Hay dos apartados. Por una parte, España está a la cabeza en investigación clínica. Es un país puntero en cuanto a inclusión de pacientes en ensayos clínicos. Ahí no tenemos nada que envidiar a otros países. Pero donde sí tenemos que envidiar es en la aprobación de los fármacos. Tenemos una demora que a veces supera los dos años y es una pena estar investigando, ver que hay fármacos que funcionan, pero que después se queden parados en el Ministerio durante un tiempo. Es un proceso reglamentario demasiado largo que hace que haya pacientes que no lleguen a beneficiarse de esos fármacos. Otros países van muy por delante y eso es un gran problema.