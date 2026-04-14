Izquierda Unida quiere darle un nuevo uso al Palacio de Revillagigedo de Gijón

El edil Alejandro Farpón firma la iniciativa plenaria con la que IU quiere recuperar para Gijón el patrimonio artístico vinculado a la antigua Caja de Ahorros de Asturias y revertir "un expolio institucional". En su propuesta a votación no solo pide que el Pleno de Gijón inste al Principado a realizar una fiscalización del inventario para incorporar piezas o pedir responsabilidades por las piezas perdidas; también que el gobierno local le proponga a la Fundación Cajastur que utilice el Palacio de Revillagigedo como espacio expositivo estable para que esa colección esté abierta al público. Ahora mismo el Palacio está siendo usado por el Ayuntamiento como espacio para algunas de sus exposiciones más singulares.

“Un patrimonio artístico que fue de todos, tiene que estar a disposición de los asturianos” afirmó el concejal que defendió la necesidad de que toda la colección regrese a Asturias con una garantía de acceso público, e indicó que “contamos con un espacio idóneo para ese fin como es el Palacio de Revillagigedo”. En este sentido, Farpón argumentó que “el Revillagigedo carece, a día de hoy , de un uso continuado como centro cultural y es propiedad de la misma fundación que parte de la colección artística (Fundación Cajastur)”.

Una colección, explica el edil de IU que “constituye uno de los conjuntos culturales más relevantes de la historia contemporánea de nuestra comunidad, a pesar de que la titularidad de la colección presenta una considerable complejidad jurídica, derivada del proceso de privatización de las cajas de ahorros en España”. Y, destaca Farpón ,“se trata de un patrimonio que pertenecía a todos los asturianos, pagado en parte con dinero de los gijoneses y cuya etapa más reciente ha estado marcada por la incertidumbre y por diversos episodios que cuestionan la correcta custodia de los bienes”. Otra reflexión del edil de IU: “lo ocurrido con la colección artística de la antigua Caja de Ahorros de Asturias es un claro ejemplo de expolio institucional de unos bienes que fueron pagados con el dinero de todos los asturianos”

La fórmula que defiende Izquierda Unida en su iniciativa plenaria consiste en la ampliación de la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC) a la totalidad de la colección. Y para ello, propondrán en el Pleno que el Ayuntamiento de Xixón inste al gobierno de Asturias a implementarla. En ese sentido, el edil recuerda que la reciente declaración como BIC, “no puede servir para legitimar un inventario claramente incompleto. Conviene no sobredimensionar los efectos de la declaración, el BIC no resuelve de manera automática los problemas heredados de inventario y localización, sino que dota a la Administración Pública de instrumentos jurídicos, pero su efectividad dependerá de la intensidad con la que se ejerzan las facultades de inspección, control y, en su caso, sanción”.

El concejal, y coordinador local de IU, Alejandro Farpón. / Juan Plaza

Farpón se ha mostrado crítico con la “opacidad de los titulares y las relevantes discrepancias entre las cifras históricas atribuidas a la colección y las reconocidas por los titulares". Esto, desde su punto de vista, “alimenta la hipótesis de una pérdida patrimonial sostenida o, cuando menos, de un grave déficit de control documental“.

Así, el acuerdo que Farpón promueve tiene cuatro puntos. A saber:

1. Instar al Gobierno del Asturias a realizar una fiscalización del inventario real, contrastando los listados vigentes con libros de actas, registros de compras y documentación histórica para determinar el paradero de las piezas no incorporadas a los inventarios actuales.

2. Instar al Gobierno del Asturias a atribuir a las piezas que, fruto de dicha fiscalización, sean incorporadas al inventario de la colección artística de la antigua Caja de Ahorros de Asturias, la condición de Bien de Interés Cultural (BIC).

3. Instar al Gobierno municipal a proponer a la Fundación Cajastur la utilización del Palacio de Revillagigedo como sede de un espacio expositivo estable para las obras retornadas desde fuera de Asturias, así como para las que ya están custodiadas en el propio palacio, de manera que se garantice un acceso público permanente.

4. Instar al Gobierno de Asturias a incoar, en su caso, los correspondientes expedientes de responsabilidad respecto de las obras que Unicaja reconoce como perdidas, extraviadas o irrecuperables, así como respecto de aquellas que presentan daños.