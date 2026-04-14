El mayor festival de hamburguesas gourmet de Europa llega a Gijón en busca de la “Mejor smash burger de España”

Gijón tiene una cita con las hamburguesas. Un año más el festival "The Campions Burger", el mayor gourmet de Europa, regresa al parque de los Hermanos Castro este mes de abril con la propuesta "California Draming", "una puesta en escena completamente renovada e inspirada en la estética y el espíritu de la famosa costa oeste de Estados Unidos" y con el objetivo de encontrar la “Mejor smash burger de España”.

El parque de los Hermanos Castro se transformará en un escenario californiano, "con sus tradicionales calles icónicas, neones y food trucks en colores pastel". "El ambiente recupera la esencia de la costa oeste: vida al aire libre, música suave, estética de los atardeceres del Pacífico y esa forma relajada de disfrutar los planes sin prisas y siempre con algo rico para comer, señalan los organizadores de un evento que contará con quince restaurantes de toda España.

Los participantes cocinarán al momento y desplegarán técnica y creatividad para convertir su elaboración en la receta ganadora. La cita, además, congregará a "figuras del mundo gastronómico, que estarán fuera de la competición", desvelan.

Por ejemplo, expican desde la organización, los que acudan al parque de los Hermanos Castro podrán probar las hamburguesas del "youtuber" Joe Burger y su nueva marca Faakin Smash o del popular creador de contenido Esttik y su establecimiento Smash Hiro. Además, participará el restaurante cordobés Nolito’s, ganador del triple podio en 2025 con su famosa hamburguesa “Diamante Azul”.

Participantes en una edición anterior en el parque de los Hermanos Castro / Juan Plaza

Para acompañar a las hamburguesas, estarán los food trucks de Ybarra, con patatas fritas, y Cheeck’s, de pollo frito. También habrá espacio para los dulces, como los dónuts de pastelería Ioan, las tartas de queso de Seixis y los helados de Loco Polo.

La cita en Gijón se desarrollará del del 23 de abril al 10 de mayo y la entrada al recinto será gratuita.

Más de 57 ciudades

El público tendrá voto a la hora de elegir la mejor hamburguesa. Para ello hay que escanear el código "QR" del ticket de compra y valorar cada receta según el pan, la carne, la mezcla de ingredientes, la presentación y la originalidad. Las tres más votadas subirán al podio de Gijón. Al final de la gira solo una ganará el título de “Mejor smash burger de España”.

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La cita ha recorrido, desde sus inicios en 2018, 57 ciudades visitadas de España, más de 8 millones de asistentes, 300 hamburgueserías participantes y un exitoso debut internacional en París y Oporto.