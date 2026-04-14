Médicos y enfermeros se forman en donación de órganos y tejidos en el hospital gijonés de Cabueñes

El Hospital Universitario de Cabueñes acoge este martes la sexta edición de las jornadas de donación de órganos y tejidos para médicos y enfermeros de los servicios de Urgencias y Emergencias. La cita la impulsa la agrupación asturiana de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias.

La jornada formativa, que arrancó esta mañana, busca mejorar el conocimiento y la coordinación de todos los profesionales que se ven implicados en el proceso de donación.

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El programa de esta cita tiene en cuenta todo el proceso de donación de manera estructurada. Tras poner el foco en los criterios clínicos y detección del donante se incide en la coordinación y marco autonómico, la valoración neurológica, la comunicación con familias y el manejo integral del potencial donante.