Médicos y enfermeros se forman en donación de órganos y tejidos en el hospital gijonés de Cabueñes
La jornada busca mejorar el conocimiento y la coordinación de los profesionales
El Hospital Universitario de Cabueñes acoge este martes la sexta edición de las jornadas de donación de órganos y tejidos para médicos y enfermeros de los servicios de Urgencias y Emergencias. La cita la impulsa la agrupación asturiana de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias.
La jornada formativa, que arrancó esta mañana, busca mejorar el conocimiento y la coordinación de todos los profesionales que se ven implicados en el proceso de donación.
El programa de esta cita tiene en cuenta todo el proceso de donación de manera estructurada. Tras poner el foco en los criterios clínicos y detección del donante se incide en la coordinación y marco autonómico, la valoración neurológica, la comunicación con familias y el manejo integral del potencial donante.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los padres de Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle manos y piernas, crean una asociación para ayudar a los demás: 'Es nuestra forma de decir gracias al mundo
- El fallecido en el cabo Vidio, un conocido vecino de Pravia, conductor del Principado, que practicaba atletismo, ciclismo y rally
- Aarón Martínez, el adolescente castrillonense que hace arte con un boli Bic, estrena exposición en Avilés
- Atención conductores, la Guardia Civil vigila el número mínimo de ocupantes: multado con 200 euros por no respetar la nueva señal de tráfico azul con rombo blanco
- El gran mercado (con decenas de puestos) que vuelve al corazón de Oviedo este fin de semana tras el éxito de 2025
- Hallado muerto en un pedrero de la costa de Cudillero un hombre al que su familia buscaba tras no presentarse a trabajar
- Denuncian la aparición de truchas muertas por un nuevo vertido (el segundo en seis meses) al río Nalón en San Martín del Rey Aurelio
- Avilés se prepara para una primavera de conciertos multitudinarios con los hoteles llenos: 'La misma semana que salieron a la venta las entradas, se reservó todo