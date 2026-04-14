La neuróloga Jessica González Ardura explica en Gijón las claves para "manejar mejor" el párkinson

La neuróloga del Hospital Universitario de Cabueñes Jessica González Ardura ofreció esta tarde en el Centro Municipal Integrado de El Coto la charla "Párkinson, un gran desconocido. Entenderlo para manejarlo mejor". La conferencia forma parte de los actos impulsados por la Asociación Párkinson Jovellanos en el marco de la conmemoración del Día Mundial de esta enfermedad, que se celebra cada 11 de abril.

Durante la conferencia, Jessica González Ardura hizo hincapié en la importancia de conocer las claves de una enfermedad para la que resaltó que el ejercicio físico es clave.

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La charla de esta facultativa especializada en pacientes con trastornos del movimiento es el tercer acto que organiza en abril la asociación que lidera Olga Díez. La próxima cita tendrá lugar el viernes a las 17.00 horas en el CMI de El Coto, donde se desarrollará la charla "El rol clave de la enfermería en la enfermedad de párkinson". En esta ocasión, el protagonista será el presidente del Colegio de Enfermería de Asturias, Esteban Gómez Suárez.