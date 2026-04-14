"La preocupación no es que falten las fincas de Quirón, es que la ampliación de Cabueñes está parada", dice el edil de Urbanismo

El portavoz del gobierno local, el forista Jesús Martínez Salvador, reafirmó que "por una vía o por otra", el Ayuntamiento de Gijón entregará al Principado las fincas que necesita para ejecutar los accesos al futuro complejo hospitalario de Cabueñes. Hay que recordar que la Alcaldesa, Carmen Moriyón, aseguró que si Quirón no cumple con el convenio que les daría esas fincas –a través de la permuta de suelo que le supondría a la empresa el terreno que quiere en Nuevo Gijón para hacer un hospital– las compraría directamente el Ayuntamiento.

Pero reiterado el compromiso, Martínez Salvador pidió "centrarse en lo importante, que las obras de ampliación del hospital de Cabueñes están paradas. Esa es la mayor preocupación, que hay un proyecto de más de cien millones de euros que se tiene que licitar y del que hay que retomar las obras para que Gijón tenga el hospital que merece tener y que necesita". Ese fue su mensaje para el gobierno del Principado que es el responsable de las obras.

La responsabilidad municipal es cederle a la consejería de Salud esas parcelas vinculadas a la permuta de Quirón. "Es algo que nos preocupa y ocupa y estarán a disposición del Principado mucho antes de que sean necesarias para la obra", sentenció el edil forista de Urbanismo.

La situación del proyecto de Quirón

La concejalía de Urbanismo remitió hace unos días un escrito a Quirón recordándole la obligatoriedad de comprar esas parcelas y presentar la documentación necesaria para tramitar el Plan Especial en caso de continuar con el proyecto previsto en Nuevo Gijón. Aún no se ha avanzado en la presentación de esa documentación, que debe confirmar si la empresa sigue adelante o no con su proyecto para Gijón.

En ejecución de lo pactado en el convenio, el Ayuntamiento ha llevado a cabo la tramitación de la correspondiente modificación puntual del Plan General, aprobada el 14 de febrero de 2025, y, en paralelo, ha enviado a la Consejería competente el borrador del Plan Especial para la implantación del equipamiento sanitario de Quirón en el barrio de Nuevo Gijón. En relación con este inicio de la evaluación ambiental, se dictó resolución favorable el 24 de abril de 2025.

El proyecto de Quirón fue llevado a los tribunales por la Corriente Sindical de Izquierda (CSI) y en ese proceso de judicialización continua. La propuesta de Quirón en Nuevo Gijón era un hospital de cuatro plantas y 93 habitaciones.