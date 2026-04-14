El PSOE de Gijón llevará a Pleno una actuación integral para Pumarín

Una actuación integral en el barrio de Pumarín es la iniciativa plenaria que el PSOE expondrá mañana en la sesión plenaria del mes de abril, en la que también participarán desde la asociación "Severo Ochoa" del barrio. “Pedimos a Emulsa que limpiara los espacios verdes de las ‘Mil Quinientas’ y lo que nos responden es que el ennegrecimiento de las baldosas es una cuestión de estética derivada del envejecimiento. ¿Por qué en el centro sí se limpian de forma periódica y en los barrios no se realizan los mismos trabajos? En los barrios la atención es mucho menor”, criticó la portavoz socialista Carmen Eva Pérez.

Señalan desde el PSOE que esta iniciativa llega después de varias peticiones en distintas comisiones y órganos de control al gobierno que "solo tuvieron la negación constante por respuesta". "Hay calles que se han arreglado recientemente y ya presentan baches, hay falta de iluminación en el parque de Maricuela de la calle Roncal y no se actúa sobre los elementos que han sido objeto de actos vandálicos", advierte la edil. “Se trata, en definitiva, de subsanar deficiencias en materia de mantenimiento urbano, accesibilidad, seguridad vial y limpieza, de forma coordinada por parte de todas las concejalías implicadas”, remata.

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La agrupación plantea en su iniciativa "que en un plazo máximo de dos meses se haga una evaluación técnica detallada del estado del viario, aceras, zonas verdes, alumbrado público, red de saneamiento y equipamientos del barrio de Pumarín, para posteriormente y con la participación de la asociación vecinal “Severo Ochoa”, se trabaje en un plan de actuación integral para la mejora y el arreglo del barrio, que incluya la priorización de obras y actuaciones, el calendario de ejecución y una estimación económica".