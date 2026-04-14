El PSOE de Gijón conmemora en El Sucu la II República y sus "valores de ejemplaridad y coherencia"

Citando a Pablo Iglesias Posse y a Pura Tomás, la portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Gijón, Carmen Eva Pérez, quiso reconocer este martes a los socialistas ejemplares y a los valores republicanos en el acto de conmemoración del Día de la República en el cementerio de El Sucu, en la que el PSOE cada año hace una ofrenda floral frente a las sepulturas de Eduardo Varela y Teresa Olay. Un acto para rendir homenaje a quienes sufrieron e incluso llegaron a pagar con su vida por "defender la libertad y la democracia" y "renovar nuestro compromiso con esos valores, que no son sólo valores colectivos, sino que también son valores individuales de ejemplaridad, de coherencia", en palabras de la concejala.

Citando al fundador del PSOE, Pablo Iglesias Posse, Carmen Eva Pérez señaló: "acordaros de aquella frase, que yo creo que hoy tiene mucho significado, en la que decía que ‘no sólo hacen adeptos los partidos con sus ideologías, sino con los buenos ejemplos y la recta conducta de sus hombres’ y, añado yo hoy, y sus mujeres".

Lo hizo en una intervención en la que resaltó que la República fue algo más que una forma de Estado, "era también una forma de estar, una forma de ejemplaridad, una forma de compromiso, una forma en la que pudimos, pero también podemos en la actualidad, reconocer a muchos compañeros y a muchas compañeras".

De Pura Tomás citó pasajes de su biografía por la Fundación Barreiro, en las que se indica que para esta histórica socialista "su referencia moral fue siempre su partido, el PSOE y su quehacer constante dio muestras de aquella conducta ética y moral que debía acompañar a la militancia. ‘Quien quiera hacer una labor de captación –decía Pura–para sus ideas, jamás debe ponerse en un pedestal de sabiduría y experiencia’".

Carmen Eva Pérez también resaltó que fue una luchadora por la mayor participación de las mujeres en el partido, que estuvo tanto en la vanguardia como en la retaguardia del mismo trabajando con "honradez, con humildad" y en diálogo permanente con sus compañeras; que gozó del reconocimiento de las mujeres que luchaban desde otras opciones políticas y que "Juventudes Socialistas, se dice en ese volumen, ‘presenciamos las regañinas de Pura a quienes no seguían sus directrices en la forma de gestionar los fondos del partido y las lecciones sobre la administración de la organización’".

Tras citar al fundador del PSOE y a Pura Tomás, Carmen Eva Pérez explicó que "con esto quería hoy reconocer a esos compañeros y compañeras, no sólo del pasado, sino del presente y estoy segura que del futuro, que han sido y son, modelo de conducta honesta, justa, coherente, que han servido o sirven de ejemplo y que han mantenido los mismos principios en todos los momentos de su vida por muy duros que estos hayan sido".

Luis Manuel Flórez, "Floro", depositando una flor en la tumba de Eduardo Varela, en el cementerio del Suco. / Marcos León

La portavoz municipal socialista recordó que en el Sucu, la entonces alcaldesa, Paz Fernández Felgueroso, inauguró el 14 de abril de 2010 el monumento "1934 nombres". Ahora, "también desde la oposición intentamos rendir el respeto debido a lo que simboliza este lugar", para lo que en mayo intentaron que el Pleno lo declarara como lugar de Memoria Democrática, propuesta tumbada por Foro, PP y Vox.

El PSOE volvió a solicitar esa declaración de lugar de memoria democrática al Instituto de Memoria Democrática y actualmente ese expediente ya está iniciado. Carmen Eva Pérez señaló al respecto que "es necesario darse prisa, porque muchos gobiernos de las derechas que están proliferando en algunas comunidades autónomas, empiezan ya el desmantelamiento de las leyes de memoria", citando el caso de Baleares.

Juventudes Socialistas

Ante las decenas de afiliados que acudieron al acto, también intervino el secretario de asociacionismo y memoria democrática de Juventudes Socialistas de Gijón, Hugo Abad de Hoyos, quien contrapuso la unión de las izquierdas en la segunda República con la situación actual "donde el sector progresista de la política de nuestro país está cada vez más disgregado y le resulta complejo trabajar conjuntamente. Siempre me ha parecido sorprendente que compañeros y compañeras de nuestra agrupación critiquen y renieguen de formaciones que quizás se encuentren un poquito más a la izquierda de nuestro espectro y, por el contrario, sean más tibios a la hora de criticar a formaciones como el PP o Ciudadanos en su día".

El dirigente de Juventudes Socialistas también opinó que "debemos de hacer un acto de contrición, como hacen los católicos, y pararnos a valorar en qué momento perdimos una parte de la credibilidad y la simpatía de los trabajadores", señalando respecto a los socialistas de la Segunda República que los de hoy "somos los herederos y responsables de devolver España a sus trabajadores". El acto concluyó, como cada año, entonando La Internacional por parte de los asistentes.