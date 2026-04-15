El barrio gijonés de El Coto ya está de feria para celebrar el 40 aniversario de su centro de salud: "Es un referente de la Atención Primaria"

El centro de salud de El Coto inauguró esta mañana las jornadas impulsadas para festejar su 40 aniversario. Lo hizo de la mano de los estudiantes del colegio Ramón de Campoamor, que fueron los primeros en disfrutar de las actividades que ofrece la feria de salud este miércoles y jueves en horario de mañana en el patio del centro municipal. "Vienen encantados. Es una forma de que todos conozcan este espacio clave del barrio, que se mantiene con gran actividad tras 40 años", afirmó la docente Arancha Seiz, al tiempo que los escolares seguían las indicaciones de los profesionales sanitarios para realizar ejercicios sobre la importancia de hacer deporte, llevar una alimentación saludable, conocer los primeros auxilios y evitar el exceso de pantallas.

Para festejar estas cuatro décadas de actividad, el patio del centro municipal luce repleto de globos y pancartas que dan la bienvenida al espacio en el que están las cinco mesas divulgativas que componen la feria de salud. Este jueves, de 9.30 a 11.30 volverá a haber actividades para colegios y de 12.00 a 13.30 horas la entrada será libre. "Nos presta mucho poder celebrar con toda la gente del barrio estos 40 años y este modelo de atención sanitaria", comentó el director del centro de salud, Pablo Belderrain.

Más allá de la feria de salud, en el marco de estas jornadas se realizará este jueves a las 17.00 horas un paseo saludable por los barrios de El Coto, Ceares y Viesques, que son los que atiende el centro de salud. En total, eso conlleva una cifra de unos 23.000 pacientes (alrededor de 20.000 adultos y 3.000 niños).

Para dar una respuesta eficaz, el centro de salud cuenta con 13 profesionales entre médicos y enfermeros para atención de adultos, cinco para pediatría, dos fisioterapeutas, una psicóloga clínica, una trabajadora social, una auxiliar de enfermería, una celadora y siete administrativos. "Estamos contentos con el servicio que damos. Nuestro mayor reto es seguir atendiendo a una población que cada vez es más mayor, compleja y vulnerable", aseveró Belderrain.

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Con el objetivo de festejar el 40 aniversario, este miércoles también acudieron al centro de salud de El Coto la gerente del área sanitaria III Oriente, María Luisa Sánchez, y la directora de Atención Hospitalaria, Isabel González Fouces. Ambas destacaron que "este centro de salud es un referente de la Atención Primaria". "Desarrollan muy bien el trabajo comunitario y no tiene demoras", subrayaron.