Belén Junco, periodista y escritora, presenta libro en Gijón: "Me dicen que soy una narradora de emociones; busco entretener y apasionar"

Belén Junco, periodista de raza con más de cuatro décadas de trayectoria en la revista "¡Hola!", donde fue directora adjunta, ha encontrado en la madurez que sigue a la jubilación una "segunda vida" a través de la literatura de ficción. Tal ha sido su pasión, que ya lleva tres novelas en su zurrón. La última de ellas, lanzada en noviembre del año pasado, es "La digna heredera". En ella, Junco se sumerge en una historia de intriga, amor y traiciones ambientada en el Jerez de los años sesenta y protagonizada por Graciela, una joven de vida acomodada que, tras la muerte de su padre, debe tomar las riendas de un imperio vinícola y enfrentarse a una realidad llena de "reveses" y "secretos familiares". "El periodismo es mi vida, pero me faltaba la ficción para completarme", afirma la autora, que el próximo 24 de abril, a las 20.00 horas, ofrecerá un encuentro con los lectores en el llagar gijonés El Trole para desgranar los detalles de su manuscrito.

¿Cómo describe a su libro y su protagonista?

"La digna heredera" tiene como protagonista a una mujer que es luchadora, trabajadora y entusiasta; una mujer fuerte. Es andaluza, jerezana, tiene mucha alegría y mucha gracia. Es una mujer llena de contrastes porque ha sido educada a la antigua, como una princesita entre algodones, y, en cambio, tiene un temperamento que la va a hacer cambiar del todo tras la muerte de su padre. Al final, lo que le sucede a mis protagonistas son cosas cercanas a vidas reales, aderezadas de belleza y de sitios maravillosos.

¿De dónde nace el libro? ¿Qué le inspira a la hora de escribir?

Por ahora me han inspirado más los lugares que los personajes. En "La Reina de Nairobi" fue África; en “Las tres vidas de la Duquesa de Grosvenor”, los Cotswolds y la vida en la campiña inglesa. Jerez me apasiona y lo considero casi como un pequeño principado español. Tiene un carácter especial por sus bodegas, sus casas palacio y esas familias con productos vinícolas conocidos en el mundo entero. Al escribir me dedico a expresar cómo era la casa palacio, las bodegas, cómo van vestidos... Me gusta mucho el "lifestyle" porque lo he vivido mucho en mi etapa periodística. Viajo mucho más escribiendo casi que en la vida real.

Tras cuarenta años en el periodismo, ¿ha sido difícil dar el salto a la ficción?

Para los periodistas, escribir una novela debe ser como una asignatura pendiente; lo debía de tener guardado. El atosigamiento de trabajo y el estrés no me habían dejado hacerlo antes, pero ahora que soy más mayor y mis hijos son independientes, aproveché. Me puse a escribirla un día, de noche, porque soy muy noctámbula, y me ha fascinado. El periodismo es mi vida porque yo me considero periodista, pero me faltaba escribir y me considero una mujer mucho más completa.

¿Empezó pensando en sí misma o en futuros lectores?

Yo no pensaba más que en escribirlo. En el lector nada, porque no creí nunca que se fuera a editar. Fue una sorpresa para mí. La mandé a la editorial sin poner mi nombre, por si me conocía alguien que no influyese y que me dijeran la verdad sin ningún tipo de afecto. Cuando me dijeron que sí la querían publicar me llenó de emoción. Quiero que las lectoras lo pasen bien o lo pasen mal por los nervios de la intriga, pero que la historia las enganche. Me dicen que soy una narradora de emociones; lo que busco es entretener y apasionar.

Usted se define como una "narradora de emociones". ¿Qué papel juegan los sentimientos en esta trama?

Me encanta esa definición porque creo que lo que me gusta en la vida son los sentimientos y las emociones, y están a flor de piel en la novela. Hay mucho amor, pero también hay mucha sinvergonzonería y mucha traición. Hay un secreto en la vida de uno de los personajes muy importante que, al descubrirse, enseña que los secretos nunca son eternos, igual que los asesinatos nunca se pueden ocultar. He intentado que la psicología del personaje se acerque a la de las personas normales.

Visita Gijón. ¿Le satisface el contacto directo con sus lectores?

El primer encuentro satisfactorio ha sido por Instagram. Me escriben muchas personas y es como si me pusieran adrenalina en vena. La revista la hacíamos en equipo, pero el libro es únicamente hecho por mí; es tan tuyo que la conexión con el lector te llena de ilusión. En Gijón será maravilloso porque en persona se crea una intimidad donde les cuentas lo que has sentido al escribir y ellas te cuentan lo que han sentido al leer. Además, tengo raíces en Asturias, mi familia viene de cerca de Llanes, y siempre es una maravilla volver a esta tierra.

¿Ya tiene la mente puesta en una cuarta novela?

Sí, ya he comenzado, si te soy sincera. Como es natural, no puedo estar sin escribir. Es muy entretenido, a mí me divierte, me llena, me hace además ampliar cultura porque para escribir hay que documentarse. En cuanto cierras un libro y ya le has dado vida a un personaje es un gusanillo que vuelve. Espero que esté lista para principios del próximo año, aunque Graciela todavía tiene que vivir en mi corazón mucho más tiempo.