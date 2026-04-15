Calles prohibidas y controles de velocidad: la regulación sin ordenanza de los patinetes en Gijón
Vox se queda solo en el Pleno reivindicando una norma local específica para vehículos de movilidad personal
El Ayuntamiento de Gijón no diseñará una ordenanza específica para vehículos de movilidad personal (VMP), como pedía Vox denunciando la inseguridad que genera la proliferación de patinetes eléctricos. El edil de Tráfico, el forista Pelayo Barcia, no ve necesaria una reglamentación municipal. Ni él ni ningún otro concejal, ya que todos votaron en contra de la iniciativa de Sara Álvarez Rouco. Se entiende que la actual normativa en materia de Tráfico ya da cobertura suficiente a lo que es un vehículo más y que generar una nueva de nivel local podria conllevar problemas de inseguridad jurídica. Barcia explicó que ya se están denunicando los incumplimientos con unas 200 sanciones en el último trimestre.
Lo que si va a hacer Gijón es aumentar la información, colocar señales de prohibición expresa de circulación en patinete en algunas calles -aún no decididas pero que se sumarían a los espacios peatonales ya prohibidos- y dotar a la Policía Local de un dinamómetro para controlar el exceso de velocidad en los patinetes eléctricos. Además, ha entrado en vigor la prohibición de subir con patinete a los autobuses de Emtusa.
Cuatro modificaciones presupuestarias
Este fue uno de los debates de un Pleno que arrancó con la aprobación de cuatro modificaciones presupuestarias: dos del Ayuntamiento, una del Patronato y otra de la Fundación Municipal de Servicios Sociale . Ajustes que suman 22,4 millones de euros y que se aprobaron por unanimidad excepto la abstención de IU y Podemos en Servicios Sociales. La edil de Hacienda, María Mitre, destacó los más de 17 millones de inversión a los que dan soporte los ajustes del Ayuntamiento. Una parte importante de estas modificaciones tiene que ver con la posibilidad de utilizar el superávit de 2024 para inversiones financieramente sostenibles. "Esta capacidad inversora del Ayuntamiento es la que permite la transformación de la ciudad".
Entre las inversiones más novedosas 2 millones para la cubierta del Molinón, 1,6 millones para la playa verde del Rinconín y medio millón más para las obras de Tabacalera, que alcanzan los tres millones este año.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de cuencos de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por menos de 5 euros
- Tráfico endurece la ITV: vehículos con más de 10 años deberán pasar ahora la inspección semestralmente
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la alfombra antideslizante más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros
- Muere un hombre de 60 años y resulta herida su mujer tras caer con su coche por un desnivel en Belmonte y quedar atrapados
- El fallecido en el cabo Vidio, un conocido vecino de Pravia, conductor del Principado, que practicaba atletismo, ciclismo y rally
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cuchillos de acero inoxidable más barato del mercado: fácil manejo y afilado duradero
- Un empresario asturiano ofrece ayuda para evitar el desahucio de una mujer y su hija en La Corredoria
- El imparable desarrollo del 'octavo concejo' de Asturias que ya roza los 20.000 habitantes, más que Villaviciosa o Llanera