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Calles prohibidas y controles de velocidad: la regulación sin ordenanza de los patinetes en Gijón

Vox se queda solo en el Pleno reivindicando una norma local específica para vehículos de movilidad personal

Patinetes en la plazuela de San Miguel.

Patinetes en la plazuela de San Miguel. / Lne

R. Valle

El Ayuntamiento de Gijón no diseñará una ordenanza específica para vehículos de movilidad personal (VMP), como pedía Vox denunciando la inseguridad que genera la proliferación de patinetes eléctricos. El edil de Tráfico, el forista Pelayo Barcia, no ve necesaria una reglamentación municipal. Ni él ni ningún otro concejal, ya que todos votaron en contra de la iniciativa de Sara Álvarez Rouco. Se entiende que la actual normativa en materia de Tráfico ya da cobertura suficiente a lo que es un vehículo más y que generar una nueva de nivel local podria conllevar problemas de inseguridad jurídica. Barcia explicó que ya se están denunicando los incumplimientos con unas 200 sanciones en el último trimestre.

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Lo que si va a hacer Gijón es aumentar la información, colocar señales de prohibición expresa de circulación en patinete en algunas calles -aún no decididas pero que se sumarían a los espacios peatonales ya prohibidos- y dotar a la Policía Local de un dinamómetro para controlar el exceso de velocidad en los patinetes eléctricos. Además, ha entrado en vigor la prohibición de subir con patinete a los autobuses de Emtusa.

Pelayo Barcia, al fondo, junto a su compañera de gobierno, Nuria Bravo.

Pelayo Barcia, al fondo, junto a su compañera de gobierno, Nuria Bravo. / Ángel González

Cuatro modificaciones presupuestarias

Este fue uno de los debates de un Pleno que arrancó con la aprobación de cuatro modificaciones presupuestarias: dos del Ayuntamiento, una del Patronato y otra de la Fundación Municipal de Servicios Sociale . Ajustes que suman 22,4 millones de euros y que se aprobaron por unanimidad excepto la abstención de IU y Podemos en Servicios Sociales. La edil de Hacienda, María Mitre, destacó los más de 17 millones de inversión a los que dan soporte los ajustes del Ayuntamiento. Una parte importante de estas modificaciones tiene que ver con la posibilidad de utilizar el superávit de 2024 para inversiones financieramente sostenibles. "Esta capacidad inversora del Ayuntamiento es la que permite la transformación de la ciudad".

Noticias relacionadas y más

Entre las inversiones más novedosas 2 millones para la cubierta del Molinón, 1,6 millones para la playa verde del Rinconín y medio millón más para las obras de Tabacalera, que alcanzan los tres millones este año.

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