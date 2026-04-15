El colegio Santo Ángel corre por Ecuador: así fue la carrera solidaria por el Muro de Gijón
La cita congregó al profesorado, los alumnos y las familias en una prueba deportiva que ya es tradición para apoyar un centro terapéutico
Una carrera solidaria con Ecuador. Así se puede resumir la actividad que organizó este miércoles el colegio Santo Ángel por el paseo del Muro. La cita, ya toda una tradición, involucró al alumnado, las familias y el profesorado. El objetivo de la carrera era apoyar la misión de las Hermanas del Ángel de la Guarda en Ecuador.
Explican desde el colegio Santo Ángel que las Hermanas llegaron en 1992 al país sudamericano. Se instalaron en el Cantón de Portoviejo, en la provincia de Manabí. Lo hicieron para impulsar el centro terapéutico "Angel de la Guardia". Se trata de una instalación para atender a niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad. También prestan apoyo a personas mayores a los que ofrecen servicios de terapia física, ocupacional, de lenguaje y apoyo psicológico.
Este centro terapéutico atiende actualmente a 150 personas y realiza unas 320 atenciones mensuales en cada una de sus áreas. De ellas, el 80 por ciento tienen que ver con menores de edad.
La carrera organizada por el Muro tuvo, por tanto, un trasfondo social innegable. Participaron decenas de personas. "La Misión busca seguir creando espacios de formación y recreación que fortalezcan el desarrollo integral y mejoren la calidad de vida de quienes más lo necesitan", expresaron desde el Santo Ángel.
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