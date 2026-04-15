El estreno de La Pecuaria tensa la cuenta atrás para el aval del Principado al proyecto de la Europea en Gijón

La inauguración institucional de la primera ampliación del Parque Científico y Tecnológico en terrenos de La Pecuaria este lunes, además de más de 55.000 metros cuadrados urbanizados y listos para la llegada de nuevas empresas, deja también una cuenta atrás: la del permiso regional que aún necesita la Universidad Europea para confirmar que su proyecto en Gijón puede salir adelante. La Consejería de Ciencia insistía ayer en que ese trámite para avalar un primer aterrizaje de esta universidad privada como centro adscrito "va bien", pero sin una garantía de plazo que a nivel municipal preocupa cada vez más. El fin de la obra de urbanización, recepcionada por el Consistorio el pasado viernes, activó también el contador de un mes como plazo máximo para entregarle a la Europea la parcela que se le había adjudicado. Cuando se entregue, la universidad privada debe pagar los 3,2 millones de euros que se acordaron en su día. "Reiteramos la importancia de que se pueda conceder (el permiso) lo antes posible", señaló ayer el forista Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno.

La adjudicación de la parcela a la Europea se formalizó hace ahora justo un año y por un importe total de 3.207.644 euros. Ocupa 10.045 metros cuadrados y se sitúa frente a la propia avenida de la Pecuaria. En el acta de resolución de esa adjudicación ya se reflejaba el acuerdo contractual mediante "un solo pago al contado que habrá de realizarse en el plazo de 30 días naturales a contar a partir del día siguiente a la notificación al adjudicatario de la recepción de las obras de urbanización por parte del Ayuntamiento de Gijón y con anterioridad al otorgamiento de la escritura de compraventa". Y esa recepción de obras se formalizó el pasado viernes día 10.

En este último año, en realidad, la Universidad Europea no ha estado en absoluto parada. Antes incluso de formalizarse la enajenación de la parcela, cuando el concurso de licitación seguí abierto, la empresa trasladaba al Ayuntamiento su intención de realizar una inversión inicial de más de 25 millones en cuanto a obra, equipamiento y tecnología para un nuevo equipamiento que podría levantarse en unos 18 meses. A finales del año pasado, sin embargo, y con la enajenación de la parcela ya aprobada y las obras de urbanización en marcha, un decreto del Gobierno Central endureció los requisitos para la implantación de universidades privadas y obligó a repensar el proyecto.

Un plan en dos fases

El plan de la Europea, para cumplir con la nueva normativa, es lanzar en Gijón una suerte de aterrizaje en dos fases, dejando para la primera su implantación en la ciudad de un campus como centro adscrito a la Universidad Europea de Madrid y mientras se trabaja en la creación de un campus autónomo, que es el que se ve afectado con nuevos requisitos.

Desde entonces, tanto la Europea como el Ayuntamiento entienden que, aunque se tuvieron que reactivar los trámites administrativos, su resolución no debería ser problemática, ya que con el mismo mecanismo de centros adscritos el Principado ya ha aprobado la llegada universidades privadas a Avilés (Universidad Nebrija) y Oviedo (Universidad Alfonso X El Sabio).

Para las ciudades vecinas el trámite se aprobó en el seno del Consejo de Gobierno del Principado mediante decreto, por lo que se estima que para el plan gijonés se deba seguir la misma senda. Los tiempos, sin embargo, son cada vez más justos, más aún cuando el Principado ya ha anunciado que tanto el presidente Adrián Barbón como el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, participarán en un viaje institucional hasta México la semana que viene para afianzar negocios de empresas asturianas en el país americano. El trámite de la Europea depende del equipo de Sánchez y, según se ha anunciado, la estancia durará toda la semana, de lunes a domingo.