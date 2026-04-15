La gijonesa Carolina del Castillo "se cuela" en una exposición del Museo del Prado

La pintora gijonesa Carolina del Castillo (1867-1933) "se ha colado" en la exposición que el Museo Nacional del Prado ha inaugurado esta semana, "El universo ante la cámara", y en la que comparte parte de sus extensos fondos fotográficos. La colección del Prado contiene varias fotos en las que la artista asturiana, excelente retratista y toda una pionera para la época en Asturias, aparece retratada en el taller de pintura de Cecilio Pla, al que acudía a formarse. Esas fotografías llegaron al Museo Nacional en 2018, a través de una donación de la familia Ellacuría Delgado, descendientes de Pla. Ahora una de ellas forma parte de la exposición que, desde el pasado lunes, 13 de abril, hasta el 5 de julio, se puede visitar en la sala 60 de la pinacoteca nacional. Una foto cuyo autor es, además, el cuarto hijo de la artista –tuvo seis–, Gonzalo del Campo y del Castillo, fotógrafo aficionado.

Carolina del Castillo y Díaz fue una de las primeras pintoras asturianas en lograr cierto reconocimiento público, junto a Julia Alcayde Montoya, Concha Mori, María Galán Carvajal y Obdulia García. Inició su carrera artística en la madurez. Tras la pérdida de sus hijos Felipe y Margarita, encontró en la pintura un refugio y empezó a recibir clases del pintor valenciano, afincado en Gijón, José Nicolau Huguet, hasta que este falleció en 1909. Luego se trasladó a Madrid donde, a partir de 1914, empezó a acudir al estudio de Cecilio Pla. Formó parte de la Asociación Española de Pintores y Escultores, destacó como retratista y se distinguió por introducir el tema del desnudo en sus cuadros, rompiendo barreras en la época.

El Museo de Bellas Artes de Asturias cuenta en su colección con dos obras de Carolina del Castillo, un autorretrato, de 1924, y un paisaje "Camino del Llosón (Jove)", datado hacia 1921. Ambas se pueden contemplar actualmente en la sala 13.

Marina Chinchilla, directora adjunta de Administración del Museo del Prado; Miguel Falomir, su director; Beatriz Sánchez Torija, comisaria de la exposición «El universo del artista ante la cámara» , y el asturiano Alfonso Palacio, director adjunto de Conservación e Investigación de la pinacoteca. / MUSEO NACIONAL DEL PRADO

En la fotografía del estudio de Cecilio Pla que ahora cuelga en la sala 60 de El Prado, entre las que conforman la exposición comisariada por Beatriz Sánchez Torija, Carolina del Castillo aparece sentada, con una bata blanca. Se distingue entre los demás porque su aspecto es el de una mujer madura. El grupo de jóvenes alumnos, hombres y mujeres, posa en el estudio de Pla, en la calle San Marcos, esquina calle Libertad, en Madrid, junto a su maestro, que aparece sentado en el centro. Entre los retratados se puede distinguir a Pancho Cossío y Mariano Moré, sentados a ambos lados de Cecilio Pla, y a Gabriel Morcillo y Jesús Valverde colocando una corona a su maestro. Carolina del Castillo está sentada detrás de Pancho Cossío.

En la imagen, que es una tarjeta postal fotográfica, se puede apreciar, explica Beatriz Sánchez Torija, la decoración del estudio de Pla. En la pared del fondo se distingue el cuadro "Los Isidros de Segovia" y una copia de la "Atenea atándose la sandalia". Se ve también un mueble de buen tamaño, repleto de objetos, y a la derecha de la fotografía un lienzo sobre un caballete.

El Prado tiene en estudio en estos momentos la donación por parte de los herederos de Carolina del Castillo de un conjunto de fotografías, contenidas en dos álbumes, con imágenes personales de la artista y reproducciones de sus obras. La aceptación de la donación está pendiente de ser ratificada por el patronato del Museo.

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Con la inclusión de la fotografía en la que Carolina del Castillo aparece junto a sus compañeros de estudio en una de sus exposiciones de esta temporada y con la puerta abierta a la incorporación de los fondos fotográficos sobre su vida y su obra, custodiados por la familia, el Museo Nacional del Prado quiere contribuir a preservar y difundir la memoria y el legado de una mujer que fue pionera en el arte, en muchos aspectos.