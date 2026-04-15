El gobierno de Gijón carga contra la "deslealtad" de la consejería de Vivienda e incluye la paralización de Ecojove entre los agravios

El edil de Urbanismo, el forista Jesús Martínez Salvador, incluyó la paralización del proyecto de Ecojove donde está previsto el desarrollo de 1.900 viviendas protegidas, entre los agravios del gobierno de Asturias, y más en concreto de la consejería de Ordenación del Territorio, a Gijón en materia de vivienda a lo largo de mandato. Martínez Salvador hizo mención a este proyecto, que como explicó LA NUEVA ESPAÑA el Principado decidió redefinir en 2024 tras caducar el convenio que daba soporte a la fallida operación que la sociedad Arcon empezó a impulsar en 2008 y del que no hay avances, durante un agrio enfrentamiento en el Pleno con Javier Suárez Llana, portavoz municipal de IU. La formación política que lidera en Asturias el consejero de Vivienda, Ovidio Zapico. El forista cargó contra la "deslealtad" de la consejería con el gobierno de Gijón. El portavoz de IU contra los bloqueos del gobierno local a la acción de la administración autonómica.

Preguntaba Suárez Llana al gobierno sobre el cumplimiento del acuerdo plenario de diciembre de 2025 que comprometía al Ayuntamiento a ceder al Principado suelo para la construcción de, al menos, 300 viviendas públicas autonómicas para alquiler asequible. "Estamos trabajando en ello", le replicó el edil forista antes de recordar que "el gobierno de España, del que ustedes forman parte, se ríe de todos nosotros al no tramitar el Plan Estatal de Vivienda, que estaría dotado de 7.000 mil millones". De esos 7.000 millones, destacó el concejal de Urbanismo, el plan dice que el 40% iría a aumentar la oferta de vivienda protegida y entre las medidas incluye la recuperación de las ayudas a la construcciones de viviendas protegidas.

"Rayos y truenos, lo que llevamos pidiendo desde aquí desde hace dos años y que según ustedes solo sirve para fomentar intereses privados. Y encima su consejería tiene paralizado Ecojove, que son 1.900 viviendas protegidas", criticó el forista recordando en esta reflexión la propuesta de Plan Llave que lideró el gobierno local y que no salió adelante al no presentar ofertas los constructores. Algo de lo que el equipo de Carmen Moriyón culpa a la consejería de Zapico por no subir el precio del módulo.

"Una tramitación telepática más que telemática"

"Déjense de enredar y pongan a sus compañeros de los gobiernos autonómico y central a trabajar", le espetó Martínez Salvador a Suárez Llana para rematar su primera intervención. "Eso, dejemos de enredar y vamos al tema de la pregunta y no a otras modalidades de vivienda", fue la respuesta del líder municipal de IU.

Recordó Suárez Llana que el pasado diciembre, y previo al acuerdo plenario, se llegó a ese compromiso de cesión en una reunión de la Alcaldesa y el consejero. "De cesión de suelo para 300 viviendas porque dijo la Alcaldesa que Gijón no iba a ser menos que Oviedo o Avilés", concretó Suárez Llana antes de explicar como a finales de marzo había podido acceder al expediente "que yo había pedido el 5 de marzo y donde solo estaba la carta del consejero pidiendo esa cesión y una diligencia, del día 20, donde se le pide información a Urbanismo. Y cuando denunciamos que no se ha movido un papel, el gobierno dice que está en la fase final de la cesión de dos parcelas en La Camocha y Lauredal para 128 pisos. Más que telemática parece una tramitación telepática de las que no dejan rastro en la administración".

Javier Suárez Llana, edil de IU, charla con su compañera de Podemos, Olaya Suárez. / Ángel González

Para el portavoz de IU la situación es clara: el problema es el Ayuntamiento de Gijón. "La consejería tiene acuerdos con Oviedo, con Siero, con Laviana, con Mieres, con Avilés... con doce municipios de todos los signos políticos. Con el único que no hay acuerdo es con Gijón. Son ustedes los que enredan, los que bloquean y los que no dejan hacer ante la mayor crisis de vivienda en la ciudad. En materia de vivienda, ni Gijón lidera, ni Gijón con hechos", ironizó Suárez Llana jugado con los eslóganes que Foro usa para definir su acción de gobierno.

Pero aún le quedaba al responsable del gobierno un turno de réplica para denunciar "la deslealtad institucional de la consejería con el gobierno de Gijón. Lo que la Alcaldesa y yo hemos aguantado no lo sabe nadie; ese comportamiento es una vergüenza. Ustedes son un verdadero fracaso. Para Asturias en general y para la vivienda en particular".

"Gijón no es Laviana"

Martínez Salvador fue más allá al recordarle a IU que "Gijón no es Laviana, no es Colunga... Gijón es el Ayuntamiento más importante de Asturias y no se dedica a ceder parcelas para que otros construyan. Nosotros al Principado le propusimos un plan ambicioso. Un plan para construir 738 viviendas en una primera fase:300 el Principado y 438 el Ayuntamiento. Y la respuesta fue no. No son capaces de consentir que otra administración pueda tener liderazgo y capacidad para hacer un plan mucho más ambicioso".

Aún más. El portavoz forista resumió toda la acción del Principado en materia de vivienda en Gijón en "los pisos de Peritos, que se han hecho porque nosotros fuimos diligentes para modificar el PGO y que puedan meter un Mercadona en el bajo". ¿El mensaje final del gobierno local al autonómico a través de IU?. "Pican piedra y piedra dura. Este gobierno y esta Alcaldesa no van frenar. Donde otras administraciones no llegan, el Ayuntamiento sabe estar. Lo vamos a hacer igualmente aunque no nos ayuden. Ya lo han visto el lunes y lo seguirán viendo", remató Martínez Salvador. El lunes el gobierno local inauguró la urbanización de la primera fase del parque empresarial de La Pecuaria.