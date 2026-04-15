El gobierno local bloquea un plan integral de mejoras para Pumarín: "Se hace lo mismo que en otros barrios"

"Solo pedimos vivir en un barrio digno con equipamientos y servicios dignos. Que cuando alguien salga a pasear no lo haga con el miedo a tropezar en una baldosa rota". Esa era la petición que en nombre de la asociación vecinal "Severo Ochoa" de Pumarín le hizo Patricia Manzano a la Corporación en una intervención plenaria que se adelantaba a la proposición del socialista José Ramón Tuero de poner en marcha un plan integral de actuaciones en Pumarín. Manzano habló de árboles sin podar, de ratas , de calles sucias, de una pista sin cubrir en las 1.500...

No hubo suerte. Los votos de Foro, PP y el edil no adscrito, Oliver Suárez, bloquearon una petición en la que el PSOE sumó a Vox, IU y Podemos. Desde el equipo de gobierno, el edil de Infraestructuras, el forista Gilberto Villoria, y el de Medio Ambiente, el popular Rodrigo Pintueles, negaron la mayor: que Pumarín fuera un barrio desatendido y peor tratado que los demás barrios de la ciudad.

Y lo hicieron con un despliegue de datos más centrado en evidenciar que el actual gobierno hacía más por Pumarín de lo que había hecho el PSOE, que ahora lo reivindicaba, cuando gobernaba. "En Emulsa no hay diferencias por barrios. Se actúa igual en todo el casco urbano. Toda la ciudad está igual de bien. O igual de mal, como acaba de decir la portavoz de Vox", concretó Pintueles, en su condición de presidente de la empresa de limpiezas, antes de enumerar los incrementos del 36% en la limpieza de aceras, del 35% en horas de atención a zonas verdes y del 40% en lavado de contenedores".

Edificios de las 1.500 en Pumarín. / Marcos León

El argumentario de Villoria fue similar. "Cumplimos con Pumarín, hacemos lo mismo en este barrio que en otros", explicó el forista que afeó una iniciativa que podía llevar a una competición entre barrios. Entre obras hechas o en previsión de hacer el edil de Infraestructuras sumó 3,7 millones de inversión en Pumarín "que no es una cuantía menor". El grueso de ese dinero, más de 2,7 millones son las obras que hizo hace unos meses la Empresa Municipal de Aguas (EMA). Villoria y Pintueles usaron las cifras para demostrar que no hay discriminación sobre Pumarín. "Las percepciones pueden ser subjetivas pero los datos no mienten", sentenció Pintueles.

"Ustedes pueden seguir son sus cifras pero los vecinos dicen lo que dicen y Gijón tiene un problema de suciedad y de baches. Es lo que hay. Solo les pido que escuchen a los vecinos porque sí, el color de las aceras cambian de un barrio a otro. En Pumarín las aceras son muy antiguas y están negras", sentenció el socialista José Ramón Tuero en el punto final del debate.