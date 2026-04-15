Marina Civil gradúa a 39 alumnos para continuar el "legado" centenario marítimo de Gijón

"Hablar de estudios náuticos en Gijón no es hablar solo de aulas, asignaturas o exámenes. Es hablar de una herencia, de una tradición, de una idea que nació hace más de dos siglos y que sigue viva hoy en cada uno de nosotros". Con estas palabras de Emma Salvador, portavoz de los alumnos, la Escuela Superior de Marina Civil, reivindicó este miércoles un "legado" que comenzó en 1794 con la puesta en marcha del Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía por parte de Jovellanos. La joven pronunció estas palabras porque este histórico testigo de la navegación pasó una vez más de manos gracias a los 39 nuevos graduados que celebraron su ceremonia de fin de estudios en la facultad gijonesa.

"Navegad, pero no perdáis el norte", animó a los egresados el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, durante una ceremonia en la que la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, reafirmó el "compromiso firme" municipal con la institución, ya que "siempre encontrará al Ayuntamiento de su lado".

En cuanto a números, aproximadamente la mitad de los licenciados, 21 concretamente, fueron los que asistieron a la ceremonia, tal como detalló la directora del estudio, Marlene Bartolomé. "Por suerte", manifestó la decana en los minutos previos al inicio del acto, ya que "muchos no lo hacen porque no están aquí, están embarcados, trabajando". ¿Los destinos? De lo más variados y que van mucho más allá de la península y los territorios insulares, donde navegan a bordo de buques de pasaje o ferris, porque hay bastantes que está en "petroleros, en quimiqueros y hacen rutas por todo el mundo". Para Bartolomé, que se estrenó en el cargo en diciembre de 2025 como sustituta de Rubén González, estos han sido meses de "mucha ilusión" y esta, su primera graduación con los galones de directora, fue "un día importante".

El rector, a su lado, también hizo un balance positivo de la ausencia del alumnado en la ceremonia. "Las ausencias son una buena noticia porque efectivamente los tenemos trabajando", reincidió, para añadir a renglón seguido que desde la universidad "nos sentimos muy orgullosos de que lleven a la Universidad de Oviedo y a la escuela en su corazón y que la lleven allá donde estén". Villaverde, que se deshizo en elogios hacia el centro, aprovechó para referirse a él como una de las piezas "líder" del "hub Azul" (Naval Azul) y puntal desde que la universidad debe "promover, fomentar y estar presente en esa mirada hacia el mar", donde "se desarrollan proyectos de gran importancia para Asturias, para Gijón". "Esta escuela tiene que estar ahí liderando y empujando por ese gran hub", concluyó.

Durante su intervención, Moriyón también enlazó la titulación con Naval Azul. En primer lugar, lanzó un capote a los graduados, que "tenéis derecho a no tener que iros de aquí para crecer, para desarrollar vuestra carrera y para vivir" y para ello les ofreció "inversiones y en espacios de oportunidad", como es el polo de innovación del sector marítimo que se instalará en los antiguos terrenos de los astilleros.

Allí "los profesionales de marina civil sois imprescindibles para impulsar una economía azul innovadora, sostenible y generadora de un futuro para nuestra ciudad; queremos que quienes hoy os graduáis veáis en Gijón una ciudad que os necesita y que os ofrece un sitio; una ciudad que quiere que el talento que sale de esta escuela encuentre aquí también un ecosistema para echar raíces", ofreció a los graduados, a los que Igor Finca, jefe de explotación Grupo Termoeléctrico de la Pereda (Hunosa), ofreció la ponencia “Del mar a tierra firme: el valor diferencial de la experiencia marítima en el éxito profesional”, donde expuso su trayectoria profesional a los jóvenes a modo de ejemplo de los múltiples e interesantes campos a los que pueden acceder con la titulación que acaban de adquirir.

Varias titulaciones

En cuanto a datos brutos, en el curso 24-25 obtuvieron su título académico universitario 39 alumnos, como se precisó, una cifra sensiblemente menor a la del ejercicio pasado. De ellos, el desglose se divide en 26 graduados (15 del grado Náutica y Transporte Marítimo y 11 del grado Marina) y 13 titulados en los másteres (9 en el de Náutica y Gestión de Transporte Marítimo y 4 en el de Tecnologías Marinas y Mantenimiento). De los egresados el 15 son mujeres. Fuera de estas cifras se entregó el diploma a cinco oficiales de máquina y seis pilotos, correspondientes a la sección de títulos profesionales.

Al acto acudieron, además, Ignacio Suárez, presidente de la corporación de prácticos del Puerto de Gijón; Miguel Vallina, director de Planificación Estratégica de la Autoridad Portuaria de Gijón; Ignacio Alvargonzález, secretario general de la Autoridad Portuaria de Avilés, y Celso Rodríguez, director de Ership Avilés, que, como patrocinadores, entregaron igual número de premios fin de estudios a los mejores expedientes.