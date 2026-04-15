¿El mejor bocadillo de España se prepara en Gijón? Cinco negocios compiten por alzarse con el premio

La tercera edición del Mejor Bocata de España ya está en marcha y cuenta con más de un centenar de participantes repartidos por todo el país. En esta cita, que arrancó el 1 de abril y se prolongará hasta el día 26, participan hasta seis negocios asturianos, cinco de ellos de Gijón, que aspiran a coronarse como los autores del mejor bocadillo de España.

Los locales asturianos, explican desde la firma asturiana Fenicia Marketing Gourmet, organizadores del evento, "competirán tanto por el título autonómico como por el nacional, en una edición en la que la creatividad, la calidad del producto y la ejecución técnica marcarán la diferencia".

Los establecimientos participantes en Asturias son Arde Lucus (Gijón), El Corner (Gijón), La Manoleta Gastro (Gijón), La Selecta del Abuelo (La Felguera), Pig House (Gijón) y Vesta Restaurante & Pizzería (Gijón), con propuestas que combinan distintas influencias y estilos dentro del formato bocadillo.

El campeonato mantiene su modelo de evaluación mixto, en el que el público desempeña un papel clave. Los clientes pueden valorar los bocatas a través de una plataforma online, puntuando aspectos como el pan, el relleno, la presentación y el sabor.

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Además, para la proclamación de los mejores, hay un equipo de inspectores integrado por periodistas gastronómicos, chefs e influencers recorre los establecimientos participantes para emitir sus valoraciones. "De la suma de ambas puntuaciones saldrán los finalistas, que competirán en una cata ciega prevista para el 5 de mayo, en la que un jurado profesional elegirá al ganador", explican desde Fenicia.