¿El mejor bocadillo de España se prepara en Gijón? Cinco negocios compiten por alzarse con el premio
La competición nacional, con más de un centenar de negocios de todo el país, ya está en marcha
B. Z. C.
La tercera edición del Mejor Bocata de España ya está en marcha y cuenta con más de un centenar de participantes repartidos por todo el país. En esta cita, que arrancó el 1 de abril y se prolongará hasta el día 26, participan hasta seis negocios asturianos, cinco de ellos de Gijón, que aspiran a coronarse como los autores del mejor bocadillo de España.
Los locales asturianos, explican desde la firma asturiana Fenicia Marketing Gourmet, organizadores del evento, "competirán tanto por el título autonómico como por el nacional, en una edición en la que la creatividad, la calidad del producto y la ejecución técnica marcarán la diferencia".
Los establecimientos participantes en Asturias son Arde Lucus (Gijón), El Corner (Gijón), La Manoleta Gastro (Gijón), La Selecta del Abuelo (La Felguera), Pig House (Gijón) y Vesta Restaurante & Pizzería (Gijón), con propuestas que combinan distintas influencias y estilos dentro del formato bocadillo.
El campeonato mantiene su modelo de evaluación mixto, en el que el público desempeña un papel clave. Los clientes pueden valorar los bocatas a través de una plataforma online, puntuando aspectos como el pan, el relleno, la presentación y el sabor.
Además, para la proclamación de los mejores, hay un equipo de inspectores integrado por periodistas gastronómicos, chefs e influencers recorre los establecimientos participantes para emitir sus valoraciones. "De la suma de ambas puntuaciones saldrán los finalistas, que competirán en una cata ciega prevista para el 5 de mayo, en la que un jurado profesional elegirá al ganador", explican desde Fenicia.
- Muere un hombre de 60 años y resulta herida su mujer tras caer con su coche por un desnivel en Belmonte y quedar atrapados
- El fallecido en el cabo Vidio, un conocido vecino de Pravia, conductor del Principado, que practicaba atletismo, ciclismo y rally
- Un empresario asturiano ofrece ayuda para evitar el desahucio de una mujer y su hija en La Corredoria
- El imparable desarrollo del 'octavo concejo' de Asturias que ya roza los 20.000 habitantes, más que Villaviciosa o Llanera
- Accidente ferroviario mortal en Langreo: fallece un hombre arrollado por un tren cuando cruzaba las vías en un paso a nivel sin barreras en Sama
- Los padres de Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle manos y piernas, crean una asociación para ayudar a los demás: 'Es nuestra forma de decir gracias al mundo
- De dejar el fútbol y ser “una mole” de 95 kilos a convertirse en el goleador de moda en España: la atípica historia de Fede Viñas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cuchillos de acero inoxidable más barato del mercado: fácil manejo y afilado duradero