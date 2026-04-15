Pañeda en el Pleno sobre el servicio de comedor de línea caliente: "No vamos a precipitar un contrato de tanta importancia"

Una petición del PSOE forzó la comparecencia del popular Jorge Pañeda, edil de Educación, para hablar de comedores escolares en el Pleno. Pañeda tuvo que aguantar los reproches de los tres partidos de la izquierda –a esas alturas del Pleno la edil de Vox lo había abandonado tras una bronca con Podemos–y las pancartas de representantes de Usipa desde el público. "Ante todo un mensaje de tranquilidad: ningún escolar de nuestros colegios públicos se va a quedar sin comedor, ni uno solo", sentenció Pañeda. El problema es que el actual contrato acaba el 9 de mayo sin opción de prórroga y aún no están ni los pliegos para licitar el nuevo contrato ya con la comprometida línea caliente

¿Solución? lo que se llama contrato de mantenimiento de vigencia, que es un opción excepcional que permite la ley para garantizar servicios esenciales. Ese contrato durará hasta la adjudicación del definitivo de línea caliente. Para el que en el Pleno, Pañeda no dio plazos. Solo concretó que "no vamos a precipitar un contrato de esta importancia y envergadura" y que se licitará cuando tenga todas las garantías "técnicas, jurídicas y sanitarias".

Falta de planificación

"Frente al ruido, ofrecemos certezas", reivindicó Pañeda que pidió a la oposición no generar alarma y animó a todos a tener "calma y prudencia". Aseguró Pañeda que la "solución está encima de la mesa" y se comprometió a compartir toda la informacion con transparencia y tiempo en el Consejo Escolar, en comisión, o en el Pleno.

"La responsabilidad de cumplir su palabra es suya", le exigió Olaya Suárez, de Podemos, recordando que ya en 2024 había adelantado que se iba al modelo de línea caliente y aún no hay pliegos para hacer el contrato. "La única certeza es que nuestros niños seguirán comiendo mucho tiempo comida cocinada en otra comunidad autonóma y recalentada", concretó Alejandro Farpón de IU. Y desde el PSOE, Ana Belén Murias, le recordó que "aquí nadie cuestionó que no se vaya a prestar el servicio, lo que se cuestiona es como hemos llegado a un contrato de emergencia cuando hubo tiempo de sobra para planificar".

Desde el PSOE se entiende, además, que el desarrollo de ese complejo contrato se complica por la propia situación de la concejalía sin jefa de servicio, ni de sección y un equipo conformado solo por personal interino. La jefa de servicio fue cesada por, explicó Pañeda en comisión, incumplir las órdenes que había recibido para la ejecucón de ese contrato.