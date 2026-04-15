La portavoz de Vox en Gijón abandona el Pleno tras una bronca con Podemos: "La Alcaldesa ampara a comunistas y extremistas, que lo sepan todos"

"Bueno es que esto de las risas y las sonrisas no viene regulado en el reglamento". Esa fue la contestación de la Alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, cuando la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, le pedía que actuara porque las risas de los portavoces de IU y Podemos, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, no la dejaban concentrarse mientras defendía unade sus iniciativas en el Pleno. "¿Por que se ríen de lo que digo? ¿Les parece gracioso", les reprochó la portavoz de Vox. "Me parece ridículo", respondía fuera de micrófono la edil de Podemos, que se sienta justo enfrente. Se repetía así una escena que es casi un clásico de los plenos de este mandato.

Pero esta vez el final fue otro: Álvarez Rouco abandonó el Pleno. No fue en ese momento. Fue minutos más tarde y cuando Olaya Suárez aprovechó su turno de palabra para reprocharle que «yo sonrío cuando me da la gana y aquí sonríe todo el mundo pero a usted solo le molesto yo. Y deje de insultar. Que yo digo que sus proposiciones son ridículas pero usted me llama ridícula a mi». La Alcaldesa no atendió la petición de la portavoz de Vox de cortar a Suárez: "El Pleno lo dirijo yo y ella está en su turno".

Olaya Suárez se rie ante la mirada del portavoz de IU, Javier Suárez Llana. / Ángel González

Rouco recogió sus cosas, anunció que no haría uso del turno de intervención que le tocaba y se fue. Luego, en sus redes sociales, explicó las causas de su indignación cargando directamente contra Moriyón. "El Pleno se ha convertido en una comedia y la Alcaldesa la patrocina por incapacidad o mala fe. Permite faltas de respeto contra Vox. Que lo sepan todos los gijoneses que ella, a quien votaron las derechas ampara a las izquierdas, con ella Gijón se ha convertido en un caldo de cultivo para comunistas y extremistas", sentenció. Cuando se fue del Pleno, Rouco ya había defendido sus dos iniciativas plenarias.

Héroes del Simancas: ¿Arte o lugar de peregrinación franquista?

Antes del incidente de las sonrisas, Rouco y Suárez ya habían tenido un cruce dialéctico. La portavoz de Podemos defendía una iniciativa de impulso a la escultura urbana como elemento que marca la identidad de una ciudad y por ello merece protección. Rouco le afeó a la líder de la formación morada los prejuicios ideológicos que le impedían reconocer el valor del conjunto escultórico de los Héroes del Simancas con la misma naturalidad que reconocía los de la Madre del Emigrante. "Es que Simancas no es arte, es un símbolo que franquistas como usted utilizan para peregrinar. La ley de memoria democrática está por encima de ustedes y retirará lo que es un insulto a la democracia", fue la explicación de Suárez.

Sara Álvarez Rouco, en el Pleno. / Ángel González

Previa aceptación de una enmienda del gobierno, la propuesta de impulso a la escultura urbana fue la única iniciativa de la oposición que salió adelante. Iniciativa que sirvió para que la concejala de Cultura, Montserrat López Moro anunciara que esperan recibir en un par de meses, la propuesta de restauración del Elogio del Horizonte.

La oposición solo lograr sacar adelante un plan de apoyo a la escultura urbana

Fue también López Moro quien mostró el rechazo del gobierno local a la propuesta de IU de instar al gobierno de Asturias a fiscalizar el inventario de la colección artística de la antigua Caja de Ahorros y convertir el Palacio Revillagigedo en su sede estable. "Veo contradictorio que piden a este Pleno que inste un gobierno del que ustedes forman parte", concretó la forista. Y sobre el uso del Palacio Revillagigedo retrasó abrir ese debate a 2030 ya que hasta entonces el Ayuntamiento tiene planes de uso de ese espacio para sus exposiciones.

Tampoco salió adelante la propuesta del PSOE en favor de un plan integral para Pumarín, la de IU para evaluar los servicios públicos externalizados de cara a abrir la puerta a remunicipalizaciones y las de Vox de ampliar la plantilla de la Policía Local y diseñar una ordenanza específica para vehículos de movilidad personal (patinetes). En lo que tiene que ver con la Policía Local, la concejala Nuria Bravo anunció que la semana que viene se incorporarán 19 interinos y otros 22 tras el verano. Una posible ampliación del equipo estable de la Policía Local se estudiaría el año que viene.

La Alcaldesa, Carmen Moriyón, entre la Secretaria General y la Viceinterventora. / Ángel González

Vía ruego si consiguió la oposición el compromiso, total o parcial, del gobierno con la petición de Podemos de estudiar la viabilidad de un centro social en La Camocha y del PSOE de volver a publicar en la web los contratos menores. Para un futuro se dejó el sí a la propuesta de IU de una sección especial centrada en los colegios dentro de la Policía Local.