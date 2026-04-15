Salvador Balboa, doctor del Hospital de Cabueñes, nuevo presidente de la Sociedad Asturiana de Medicina Intensiva

El Hospital Universitario de Cabueñes está de enhorabuena. El doctor Salvador Balboa, facultativo del servicio de Medicina Intensiva del principal complejo sanitario de la ciudad, ha sido elegido nuevo presidente de la Sociedad Asturiana de Medicina Intensiva.

Desde el Hospital de Cabueñes han celebrado el nombramiento de Balboa. "Es un reconocimiento que pone en valor la calidad y el compromiso de nuestros profesionales", remarcaron, antes de agregar que "esto refuerza el papel de Cabueñes como referente en el ámbito de los cuidados críticos".

También han felicitado a Balboa desde la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias. "Le deseamos a él y a su equipo todos los éxitos en la nueva etapa que comienza", señalaron.

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Salvador Balboa completó Medicina en la Universidad de Oviedo, donde culminó sus estudios en 2015. Después, el nuevo presidente de la Sociedad Asturiana de Medicina Intensiva trabajó durante seis años en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), antes de llegar a Cabueñes. En el centro médico gijonés acumula tres años.