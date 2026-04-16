La Cooperativa, una "roca" de 120 años para el sector primario en Gijón

La solidez de un sector primario unido durante ciento veinte años como una garantía de supervivencia y progreso para el territorio. Esos valores y otros de igual o mayor peso son los que se ensalzaron este miércoles en el Salón de Recepciones municipal, que acogió el acto institucional conmemorativo del aniversario de la Cooperativa de Agricultores, Consumidores y Usuarios de Gijón.

La entidad, a la que el consistorio reivindicó como una de las "rocas" sobre las que se ha edificado la vida económica y social de las parroquias rurales desde su fundación en 1906, recibió su homenaje, a la par que otorgó otro dedicado a su socio más veterano, José Antonio Piñera, por su trayectoria abnegada en pro del colectivo. La Alcaldesa, Carmen Moriyón, subrayó la importancia de la entidad para el municipio al asegurar que "los éxitos de la cooperativa y de la zona rural son los éxitos de Gijón, del Ayuntamiento y de todos", antes de desear a la agrupación otros 120 años de "éxito arrollador".

El acto central del encuentro fue la intervención del presidente de los cooperativistas, Joaquín Vázquez, quien tomó la palabra para desgranar una trayectoria marcada por la utilidad social y la defensa del campo sobre la base de la "cooperación y solidaridad". Vázquez reivindicó el modelo cooperativista como una alternativa necesaria frente a una sociedad actual que calificó de "individualista" y donde, a su juicio, los principios se están degradando. El máximo responsable de la entidad defendió también que la supervivencia de la institución durante más de un siglo se ha debido a su capacidad de transformación -"adaptarse o morir", parafraseó a Darwin- para explicar la longevidad de un colectivo que hoy cuenta con miles de familias asociadas en toda Asturias.

En su repaso histórico, Vázquez situó el origen de la cooperativa como una respuesta defensiva de los campesinos ante el "afán recaudatorio" municipal de la época por la extracción de arena de la playa de San Lorenzo. Desde aquel conflicto fundacional, la agrupación demostró una vocación de servicio que el presidente resumió en una máxima de supervivencia: "Cualquier creación humana tiene que demostrar que es útil; si no lo es, no va a permanecer en el tiempo".

Hitos de la zona rural

Bajo esta premisa de servicio público, recordó hitos clave en la historia reciente de la zona rural, como la construcción de infraestructuras básicas que permitieron la llegada de agua corriente a la zona rural, el asfaltado de más de 60 kilómetros de caleyas en el municipio o la creación de la Caja Rural en 1964, otras de las "rocas" artífices de la prosperidad del sector primario gijonés, según señaló la Alcaldesa, con un abuelo trabajador de la Pecuaria y el otro agricultor, con caserío, que conoció y apreció a los cooperativistas.

Vázquez cerró su intervención transmitiendo su gratitud personal hacia la figura de José Antonio Piñera, vicepresidente y socio veterano homenajeado en el acto, del que destacó su lealtad y su capacidad de trabajo abnegado, definiéndolo como "la discreción y la solidaridad personificadas, hechas carne". "El trabajo en la tierra no solo ha sido un oficio para él, es una forma de vida que le ha enseñado esfuerzo, constancia y amor por lo que hace", señaló Mónica Piñera, nieta del cooperativista y también socia, que intervino en su nombre.

La Alcaldesa, en su discurso, puso en valor el espíritu de "moderación y vocación de servicio público" que ha guiado a la Cooperativa, asegurando a sus representantes que el Ayuntamiento mantendrá su papel de "fiel compañero de viaje en todos vuestros anhelos y logros". Moriyón, además de la faceta institucional, aportó la nota más personal a la recepción profundizando en sus raíces familiares mediante la historia de sus abuelos y destacó, también, la transformación del paisaje local a través de hitos como la llegada del transporte público a las parroquias, un avance que cambió definitivamente la vida de los agricultores de la zona.

Junto a Moriyón y al concejal de Relaciones Institucionales, el forista Jorge González-Palacios -quien ejerció como maestro de ceremonias-, representaron a la corporación municipal el edil de Atención a la Ciudadanía y Distritos, Abel Junquera (PP), así como Javier Suárez Llana (IU) y Olaya Suárez (Podemos).