Los directores de los centros de salud de Asturias se reúnen en Gijón para analizar la situación de la Atención Primaria

La sede de Gijón del Colegio de Médicos de Asturias acogerá este viernes la segunda edición del Foro de Directores de Equipos de Atención Primaria de Asturias. Esta cita reunirá a más de 40 directores de centros de salud de la región para analizar la situación actual del primer nivel asistencial y compartir propuestas de mejora desde la práctica diaria.

El foro pondrá el foco en la figura del director de equipo de Atención Primaria, que resulta clave en el liderazgo de los centros de salud y en la organización del sistema sanitario desde su nivel más cercano al paciente. Además, a lo largo de la jornada se abordarán cuestiones estratégicas como el liderazgo profesional, la autonomía en la gestión de los equipos, el nuevo marco organizativo del SESPA y los retos actuales de la Atención Primaria, combinando análisis y espacios participativos de trabajo.

La celebración del foro se enmarca en la semana del Día de la Atención Primaria y en una situación en la que se han producido recientemente manifestaciones para remarcar la necesidad de reforzar este nivel asistencial. Los organizadores del encuentro reivindican que "este nivel es clave para la sostenibilidad del sistema, especialmente ante desafíos como la presión asistencial, la falta de profesionales o el relevo generacional".

Más allá de las conferencias y mesas redondas, en el foro se llevará a cabo un taller participativo sobre los retos que tiene por delante la Atención Primaria. Por último, se realizará una puesta en común y se debatirá sobre las propuestas de mejora.

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Este foro de Médicos de Atención Primaria lo integran el Colegio de Médicos de Asturias, la Sociedad Asturiana de Medicina de Familia y Comunitaria, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, la Asociación Asturiana de Pediatría de Atención Primaria y el Sindicato Médico Profesional de Asturias.