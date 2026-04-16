Gijón, "capital mundial de la traumatología" por un congreso internacional de patología de rodilla

Gijón será la semana que viene, a juicio de Jorge González-Palacios, edil de Relaciones Institucionales, la "capital mundial de la traumatología" de acuerdo a la lista de expertos que se darán cita en el Gijón Knee Sports Meeting, un congreso médico internacional, ya arraigado en la ciudad, que organiza el doctor Antonio Maestro y que se celebrará los días 23 y 24 de abril en el recinto ferial. Están citados más de 250 profesionales y, como ponentes, "los principales expertos del mundo" en patologías de rodilla vinculadas al deporte. El evento se presentó este jueves en el salón de recepciones del Ayuntamiento en presencia de la alcaldesa Carmen Moriyón, que recordó que Maestro, nombrado en 2010 Embajador de Gijón, "sigue ejerciendo" esa labor al captar para la ciudad reuniones científicas "de este nivel".

El congreso llega de la mano de Visita Gijón, el área municipal de Turismo, y tomará como sede el pabellón Cajastur del recinto ferial. "Venimos otro año más y de nuevo con el apoyo máximo del Ayuntamiento", agradeció Maestro, que se felicitó de que el evento vaya a contar con "los grandes popes" de patologías deportivas de rodilla. Algunos ejemplos son los profesionales Ramón Cugat, Manuel Leyes, Joan Carles Monllau y David Dejour.

Maestro añadió que el objetivo del Gijón Knee Sports es crear "un foco de debate" internacional. "Queremos que sean encuentros participativos, interactivos, para que los profesionales podamos trasladar a los que mejor saben de esto las dudas que nos planteamos todos los días en quirófano", razonó. El doctor presentó el programa en compañía de los también facultativos Iván Pipa y Luis Rodríguez, y este último aseguró que el evento es hoy "uno de los congresos de mayor calidad de España y también a nivel internacional".

Durante las dos jornadas del congreso, se abordarán tratamientos de lesiones ligamentosas y las distintas técnicas para tratar problemas de rótula y de menisco, que son las afectaciones más comunes en deportistas con lesiones de rodilla. En esta nueva edición, además, adelantó Maestro que se hablará también de la tan debatida inteligencia artificial y de las previsiones de futuro respecto a ella en el sector sanitario. Los organizadores mantienen por ahora una mente abierta. "Queremos ver si puede ser buena para los pacientes o para los médicos, o si puede ser mala para ambos", dijo Maestro.

A la cita están convocados especialistas españoles, pero también de Italia, Grecia, Suiza, Bélgica, Francia, Portugal, Austria y México, entre otros países. Se compartirán experiencias reales de casos clínicos de interés y se abordarán dudas concretas que cualquier profesional citado quiera trasladar.