Gijón presume en el Salón Gourmets de Madrid de su próximo certamen de sidra: "Tratamos de difundir lo mejor y más valorado que tenemos gastronómicamente"

Un estreno que salió a pedir de boca. El Ayuntamiento de Gijón, a través de Divertia, participó este jueves por primera vez en el Salón Gourmets de Madrid, el principal encuentro del sector gastronómico en España. Lo hizo para presentar el certamen "Gijón de Sidra-Asturias de Sidra", que se desarrollará del 8 al 18 de octubre en la villa de Jovellanos. "Tratamos de difundir lo mejor y más valorado que tenemos en Gijón gastronómicamente", expresó el portavoz del gobierno local y edil de Urbanismo y Festejos, el forista Jesús Martínez Salvador.

Por la izquierda, Víctor Fernández, Tomás Borge y Hugo Rojo, durante la cata. / LNE

En la presentación de "Gijón de Sidra-Asturias de Sidra", Martínez Salvador estuvo acompañado por el presidente de Divertia, Oliver Suárez; el director general de Fenicia, Iván de la Plata, y algunos llagareros y hosteleros de la ciudad que un año más participarán en este evento.

Oliver Suárez afirmó que "es un honor que una de nuestras iniciativas, basada en uno de nuestros productos más singulares, se proyecte al mundo de esta manera, poniendo en valor el trabajo que hay detrás y abriendo la puerta a nuevas oportunidades y reconocimientos". Además, incidió en que "la sidra es una de nuestras señas de identidad".

Más allá de informar sobre las fechas en las que se realizará el certamen, durante la mañana también llevaron a cabo en el Salón Gourmets diferentes actividades. Una de ellas fue una cata entre las cinco mejores sidras de "Gijón de Sidra" en 2025, una cita que llamó la atención de muchos de los asistentes a la cita de alimentación y bebidas de alta calidad que acoge el recinto ferial de Ifema. Los escanciadores en esa cata fueron Hugo Rojo, de La Maniega; Tomás Borge, de La Fueya de Tomás, y Víctor Fernández, antiguo propietario de El Chaflán.

Los representantes del Ayuntamiento de Gijón y los hosteleros invitaron a todos los asistentes a acudir a Gijón durante la celebración del certamen para disfrutar de la sidra y la gastronomía asturiana. Además, reivindicaron la importancia de haber estado presentes en el Salón Gourmets mediante un acto que organizó Fenicia. "Con esta cita en uno de los mayores escaparates de la industria alimentaria, Gijón consolida su posicionamiento como destino gastronómico dando visibilidad a uno de sus elementos más representativos", completaron.

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En la pasada edición, en "Gijón de Sidra" participaron 34 sidrerías y 13 llagares. En aquella ocasión, el premio a "La mejor sidra 2025" fue para el llagar Trabanco, que se impuso a Contrueces, Quelo, Canal y Castañón. Todavía queda pendiente conocer los detalles de cuántos negocios tomarán parte en "Gijón de Sidra-Asturias de Sidra" en octubre de 2026.