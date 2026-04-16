Jesús "El Vasco", acusado por el homicidio de Susana Sierra, se enfrenta a seis años y medio de cárcel por retener y dar una paliza a otra mujer: "Me dijo que si me iba, me mataba"

Casi un año antes de que se encontrara el cadáver de Susana Sierra en un contenedor oculto en un bajo del número 4 de la calle Contracay, una mujer huyó corriendo de la misma vivienda, descalza, ensangrentada y pidiendo auxilio. Aseguró que un hombre le había dado una paliza y la retuvo en su piso, amenazada de muerte si le ocurría irse. El acusado por estos hechos no es otro que Jesús Suárez, más conocido como "El Vasco". Se trata del hombre que en unos meses se sentará en el banquillo acusado del asesinato de Susana Sierra y que ya lo hizo este jueves en la Audiencia Provincial para responder por un posible delito detención ilegal y lesiones sobre otra víctima, otra mujer que sí pudo escapar. Por estos hechos, posibles delitos de detención ilegal y lesiones, le piden seis años y medio de cárcel, pena que podría sumarse, si es condenado, a los 25 a los que se pueden enfrentar por matar a Susana Sierra.

Los hechos juzgados este jueves ocurrieron en febrero de 2024. "El Vasco", que defendió su inocencia y negó dos veces la agresión, contó que viajó a León para reunirse con la víctima a la que había conocido antes por redes sociales. Por "TikTok", en concreto. Relató que esa chica "tenía problemas con su familia" y que "quería escaparse de su casa". "Fui a buscarla a un pueblo de León, donde vivía, para venir a Gijón", dijo.

Según su versión de los hechos, estuvieron en la ciudad unos diez días, aunque la denunciante señaló que solo fueron tres. "No le pegué, escuché que la familia estaba preocupada y le tuve que mandar para afuera porque no quería problemas. Le saqué las maletas a la calle", afirmó el acusado, dando a entender que fue él quien obligó a la denunciante a irse de su casa.

Esta versión de los hechos, lógicamente, entra en conflicto con lo que denunció la otra parte. La víctima declaró por videoconferencia desde León. Y, aunque dijo no acordarse de lo que le dijo a los agentes de policía que le ayudaron, sí rememoró los días previos a su escape.

Reconoció, efectivamente, haber conocido a "El Vasco" por redes sociales y que se fue a Gijón con él porque quiso. Si bien, al poco de llegar a su piso, las cosas cambiaron. "Se puso muy violento, me desnudo y pegó una paliza del copón. Una paliza muy grande, me dio por todos lados. Luego me obligó a tomar una pastilla", describió la mujer, en un modus operandi que recuerda al de Sierra.

El bajo del número cuatro de la calle Contracay se trata de un domicilio de pocos metros cuadrados al que se accede desde una escalera. El piso tiene tres estancias: un baño, una cocina y un dormitorio. Fue en esta habitación donde la mujer contó que Jesús Suárez la retuvo durante al menos dos días. "Me tenía en la habitación encerrada, con la puerta y la ventana sin abrir", expuso la víctima que aunque quiso escapar, no le dejaba.

"Sabía que me quería ir de su casa, pero no quería dejarme marchar, me dijo que antes de que saliera, me iba a matar", mencionó. El sábado, 10 de febrero, salieron a dar una vuelta. La denunciante contó que no bebieron nada. Fue, según su relato, esa noche cuando recibió la paliza de la que habló y fue retenida. Escapó el domingo aprovechando un despiste del acusado. "Dormía y me fui por la puerta", agregó.

Pidió ayuda en un restaurante

Ya en la calle fue un restaurante de la calle Melquíades Álvarez para pedir ayuda. Fue un trabajador el que llamó al 091. "La mujer llevaba una bata, iba descalza y tenía la cara llena de sangre", atestiguó uno de los policías de una de las patrullas que acudió al aviso.

La misma mujer afirmó que no recordaba qué ropa llevaba, ni qué dijo a los agentes. Solo recordaba que no llevaba zapatillas. "Estaba nerviosa y muy ansiosa", relató otro de los policías. El parte médico de Cabueñes señaló que tenía varios traumatismos en la cabeza y en el cuerpo. Un forense ratificó en la vista este informe, aunque matizó que una lesión que tenía en el ojo no tenía por qué ser de un golpe.

El caso quedó visto para sentencia. La Fiscalía elevó a definitivas sus conclusiones y pidió para "El Vasco" una pena de seis años y medio de cárcel por dos delitos, uno de detención ilegal y otro de lesiones. Por su parte, la defensa de Jesús Suárez pidió la libre absolución de su patrocinado.

En este caso, no hubo acusación particular. Será ahora, con el paso de las semanas, cuando los magistrados tengan que dictar sentencia y condenar a un hombre que ya lleva meses en prisión provisional hasta que tenga que responder por la muerte de Susana Sierra.

Lo relatado por esta otra supuesta víctima del "Vasco" se parece al relato de los hechos del Juzgado de Instrucción número 2 al cerrar la instrucción del crimen de la calle Contracay. En dicho auto, se explicó que "El Vasco" llevó a su casa a Sierra, tras haberla separado de su pareja, con la que tuvo una pelea.

Entre el 7 y el 20 de mayo, Suárez dio a Sierra varios medicamentos tales como benzodiacepinas, antipsicóticos y antidepresivos. También, alcohol. Los investigadores creen que la muerte se produjo en la habitación, en un día no determinado, pero en esa horquilla de fechas. Explicaron que la golpeó, la maniató, le puso un pasamontañas en la cabeza y la desnudó de cintura para abajo. Luego, la asfixio hasta la muerte y escondió el cuerpo en un contenedor durante semanas.