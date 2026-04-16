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Una joven de 26 años herida grave tras saltar a una profundidad de cinco metros en el pozo de la Barquera, en Gijón

La mujer fue evacuada en UVI Móvil con una fractura en el pie y otra en la pelvis

el pozo de la barquera en una imagen de archivo

el pozo de la barquera en una imagen de archivo

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Gijón

Cierre de jornada dramático en Gijón. Una joven de 26 años tuvo que ser evacuada en UVI móvil al Hospital de Cabueñes después de, supuestamente, haber saltado hacia el interior del pozo de la Barquera, en plena plaza del Marqués en Gijón, y caer a una profundidad de cinco metros.

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Según las fuentes consultadas, la joven, de 26 años y cuyas iniciales son E. G. S., saltó de forma voluntaria la valla metálica que rodea el pozo y cayó dentro. Según estas mismas fuentes, habría consumido bebidas alcohólicas. En cualquier caso, las causas por las que se produjo este incidente se siguen investigando.

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Hasta el lugar de los hechos se desplazó una ambulancia y los bomberos, que tuvieron que rescatar a la mujer. La chica fue evacuada en UVI Móvil al Hospital de Cabueñes. Tenía una posible fractura en el pie y otra en la pelvis.

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