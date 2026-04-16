El laboratorio de Gijón Reluxe Lab lanza una herramienta de inteligencia artificial para mostrar las posibilidades de transformación de una prenda

El laboratorio tecnológico Reluxe Lab acaba de lanzar una herramienta basada en inteligencia artificial que permite predecir y visualizar cómo quedará una prenda tras ser transformada antes de que ese proceso se lleve a cabo físicamente.

La plataforma da la posibilidad de analizar la estructura, el volumen y el material de una prenda original y genera distintas propuestas de transformación, mostrando digitalmente cómo sería su nueva vida. Entre los ejemplos que destacan aparece una chaqueta más ligera que pasa a ser un chaleco o una capa.

La idea de lanzar esta plataforma surgió a raíz de conocer que ese proceso de transformación generaba "incertidumbre" sobre el resultado final. "De esta forma rompemos esa barrera al convertir la idea en una visualización precisa y anticipada, permitiendo ver con claridad cómo será la prenda antes de realizar cualquier intervención", explican.

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"Durante años hemos visto cómo prendas extraordinarias terminaban olvidadas en los armarios simplemente porque su diseño ya no encajaba con el momento", explica Elisa Álvarez, una de las socias del proyecto.