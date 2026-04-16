Pañeda abandona la reunión con las AMPAs por los comedores escolares y desvela que la licitación tardará "entre seis y ocho meses"

Tenso encuentro entre las AMPAs de los centros educativos de Gijón y el concejal de Educación, Jorge Pañeda, que ha acabado con el edil abandonando la sala a la media hora. La reunión se había citado para tratar el retraso para licitar la línea caliente en los comedores escolares y en ella Pañeda desveló que se realizará un contrato de mantenimiento de vigencia con el que se prorrogará el que está vigente hasta finales del próximo curso lectivo, es decir, junio de 2027. También explicó que los problemas que han tenido dentro de la concejalía para la realización de los nuevos pliegos tardarán en elaborarse "entre seis y ocho meses", según los técnicos. "No vamos a precipitar un contrato de esta importancia y envergadura", señalaba horas antes en el Pleno, donde no mencionó el tiempo de ejecución.

Ante estas noticias, los padres y madres allí reunidos mostraron su profundo malestar al conocer que el nuevo plan para los comedores escolares no estaría en marcha, como pronto, hasta dentro de dos cursos. La reunión comenzó con diferencias cuando Pañeda, nada más llegar, solicitó que guardasen algunos carteles que sostenían los presentes, entre ellos algunos menores, solicitando su dimisión y la mejora del servicio de comedor. "Vengo voluntariamente y a dar explicaciones", señaló el edil popular, que recibió por respuesta de los presentes un "no queremos explicaciones, queremos soluciones".

"Nadie se va a quedar sin comedor a partir del 9 de mayo (fecha en la que concluye el actual contrato). Como no tenemos los pliegos para instalar la línea caliente, este contrato se va a mantener hasta junio del año que viene", informó Pañeda, haciendo referencia al contrato de mantenimiento de vigencia que aprobarán y que se usa en casos como este para mantener servicios esenciales. Por el lado de las familias, protestaron sobre la demora en la ejecución de los pliegos y los motivos que han llevado a que se prorrogue la licitación durante más de lo esperado, ya que el concejal había asegurado que estaría lista para enero o febrero de este año.

"Defiendo el modelo de comedor de línea caliente y se informó en el último Consejo Escolar de las ventajas e inconvenientes de ambas opciones. Se está trabajando en este plan y hay seis empresas que se quieren presentar para gestionar la línea caliente", detalló el edil que también mostró su preocupación sobre el actual formato y señaló que se debería de haber cambiado antes de que él tomara el mando de la Concejalía de Educación en 2024.

El debate se aireó en torno a los motivos que llevaron al edil a cesar a la jefa de servicio por no cumplir las órdenes en la elaboración de los documentos. "¿En los tres meses desde que dijo que se había avanzado en los pliegos hasta que se dio cuenta de que su subordinada no estaba haciendo el trabajo bien, nadie supervisó eso?", fue la pregunta general que llevó a elevar el tono de la reunión. "En diciembre estaban bien y lo que me enseñaban era que se enfocaba en la línea caliente, cuando los volví a ver, las conclusiones eran diferentes", mencionó Pañeda que, ante la pregunta de uno de los padres de qué plazo se daba para finalizar la licitación, señaló que "entre seis y ocho meses". La reacción general fue de protesta y acabó con el concejal abandonando la sala a la media hora de comenzar la reunión por la acusación de uno de los presentes. "No nos dice ni una verdad", acusó el hombre ante lo que Pañeda se levantó y se fue.

Las medidas para acabar con la parálisis

"Pañeda dimisión", gritaron los padres durante varios segundos, antes de proseguir con la reunión que se enfocó en las medidas que iban a tomar para forzar tanto a la Concejalía de Educación, como al Ayuntamiento en general, a instaurar un modelo de cocinas de proximidad y con producto de proximidad frente a la línea fría que hay actualmente en los colegios. La primera propuesta que tuvo consenso se centró en enviar las quejas al registro del Ayuntamiento para que puedan ser recogidas y reclamables por los grupos municipales.

Olaya Suárez, edil de Podemos que acudió a la asamblea, planteó "hacer daño donde más les duele". "Hay que interpelar a la Alcaldesa y acudir a los actos públicos con carteles y silbatos para hacer ruido y que se vea", expuso Suárez.

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Otra de las sugerencias llegó por parte de Gema Valdés, de la Federación de Asociaciones de Familias del Alumnado Miguel Virgós. "Al igual que nos reunimos hace unos días con el concejal, vamos a solicitar un nuevo encuentro, en este caso con la Alcaldesa, Carmen Moriyón para que se haga cargo de la situación", expuso Valdés. La iniciativa, que convenció a los asistentes llevó a plantear que una de las primeras concentraciones que realicen pueda ser ese mismo día de la reunión en la plaza Mayor. "Se necesita compromiso por parte de todos", fue el último mensaje para pasar a la acción.