Gijón volverá a contar con el paseo Gastro en la Semana Grande: estas son las ubicaciones y el número de casetas

Divertia acaba de licitar el contrato para garantizar el suministro, montaje y desmontaje de casetas para los festejos del verano. Se estima una inversión de unos 178.000 euros, impuestos incluidos, para permitir el servicio hostelero y gastronómico de la Semana Negra en su traslado al Arbeyal, del mercado de la Fiesta de la Sidra Natural en los Jardines de la Reina y del Paseo Gastro en el que será su tercera edición. Para este último, los pliegos señalan que se repetirá la doble ubicación que se instauró el año pasado, pero sin especificar por ahora si se seguirá apostando por Claudio Alvargonzález. El contrato encarga casetas para el paseo de Begoña y para un emplazamiento "por determinar" en el entorno del Puerto Deportivo.

En su pasada edición, el Paseo Gastro dejó un balance al alza, con un aumento de un 10 por ciento en la afluencia media por caseta y un total estimado de 75.000 asistentes. Este evento, que nació en 2024 de la mano de Divertia y de Otea como un añadido a la Semana Grande, lanzó una primera edición con 16 casetas en el paseo de Begoña. Tuvo su momento de polémica el año pasado al ampliar su emplazamiento a la calle Claudio Alvargonzález, algo a lo que la asociación vecinal de Cimavilla se oponía. Los organizadores han defendido siempre que se trata de una iniciativa que apuesta por el ocio "familiar y diurno".

Para este año, se encargan ahora la misma cantidad de casetas que en el verano pasado, 22, pero se deja por el momento en el aire la ubicación exacta de los puestos en el entorno de Puerto Deportivo. En el encargo municipal se diferencian tres tipos de casetas según su tamaño, que oscilarán entre los tres y los seis metros de largo, y las 22 casetas del Paseo Gastro serán de las medianas.

El certamen de novela negra

La Semana Negra contará también con 22 casetas, pero en su caso Divertia encarga los tres formatos de tamaño disponibles: la feria literaria tendrá dos casetas pequeñas, doce medianas y ocho grandes. Su instalación es la que más urge porque es el primer certamen en el calendario: la entrega debe formalizarse como tarde el 29 de junio. Ya se había anunciado que con su cambio de sede –el certamen ocupó durante estos últimos años los terrenos de Naval Azul, hoy ya adecuados como paseo público mientras se desarrolla el plan especial para un nuevo parque empresarial– se apostaría por un modelo hostelero más orientado a las casetas y el tardeo en terrazas.

El tradicional "Mercadín" de la Feria de la Sidra Natural, por último, tendrá "hasta 30 casetas", todas del tamaño más pequeño de los que se valoran, y que dejan unos seis metros cuadrados de superficie. Los puestos medianos ocupan unos 17 metros cuadrados y, las grandes, 26. El precio que se estima por cada caseta es de entre 702 y hasta 4.000 euros, si bien es esperable que las empresas que se presenten a la licitación hagan ofertas a la baja. Todos los puestos tendrán una apariencia "rústica", con madera tratada e impermeable, y podrán sumar protectores frontales para los negocios que quieran exponer productos comestibles.

Conciertos en Hermanos Castro y mejoras en playas

El Ayuntamiento acaba de licitar otros dos contratos para servicios del verano. Uno de ellos es para el montaje, desmontaje y mantenimiento de instalaciones, torretas, duchas y lavapies de las playas. Será un servicio de menos de 40.000 euros e incluye el repintado y labores leves de mantenimiento habituales por estas fechas. El otro contrato, por unos 50.000 euros, es para el traslado y montaje de equipos audiovisuales y pequeñas infraestructuras para el programa "Los Conciertos del Parque", que son los eventos musicales que toman como sede Hermanos Castro.