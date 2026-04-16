La revista "Ábaco" conmemora su 40.º aniversario en Gijón con una reflexión sobre el pensamiento en español

Una conocida publicación que celebra de nuevo un aniversario redondo en su trayectoria. Es el caso de la revista "Ábaco", que presentó este jueves en Gijón su nuevo número monográfico, titulado “Pensar en español en el siglo XXI”, en un acto que se enmarca dentro de la programación por su 40.º aniversario. El encuentro, que acogió por la tarde la Escuela de Comercio, tuvo el objetivo de analizar el papel del idioma como vehículo de creación y transmisión de conocimiento en el escenario global contemporáneo, en concreto el del castellano, ofreciendo una mirada interdisciplinar que conecta filosofía, cultura, arte y sociedad.

La presentación contó con una mesa de debate integrada por figuras destacadas del ámbito académico y cultural que han colaborado en la coordinación de este número 123 de la revista, que es la que aborda esta materia. Entre los ponentes figuraron Antolín Sánchez Cuervo, investigador del Instituto de Filosofía del CSIC; José Manuel Iglesias Granda, profesor de Filosofía de la Universidad de Oviedo; y Semíramis González, directora de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial.

El director de la publicación, Miguel Álvarez Areces, fue el encargado de abrir el acto y contextualizar la trayectoria de "Ábaco", que tras cuatro décadas de historia se ha "consolidado como un espacio de referencia para el pensamiento crítico y el análisis sociocultural en España".

Esta actividad se engloba dentro del calendario conmemorativo de una publicación que, desde su fundación, ha apostado por el pluralismo y el análisis de la realidad social y económica. Con esta presentación, "Ábaco" reafirma su compromiso con el fomento del diálogo entre distintas disciplinas, un sello de identidad que mantiene desde sus inicios.