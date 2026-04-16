Susto en Gijón por una fuga de gas en Torcuato Fernández-Miranda
La Policía tuvo que cortar la avenida para que trabajaran los bomberos
Susto a media tarde en la avenida de Torcuarto Fernández-Miranda. La Policía Local y la Policía Nacional tuvieron que cortar sobre las seis la avenida por una fuga de gas.
Según explicaron fuentes municipales, hasta la vía se acercaron los bomberos para poder trabajar. Se tuvo que precintar la acera y también una parte del parque Isabel La Católica. No obstante, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios logró frenar la fuga.
Las causas de esta fuga se desconocen por el momento. No es el único problema que ha tenido lugar en la avenida recientemente ya que hace varias semanas los vecinos se quedaron sin luz. Los apagones se han producido con cierta frecuencia.
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