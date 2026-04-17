Antonio del Corro, nuevo concejal del PSOE en Gijón y profesor de liderazgo: "los liderazgos hoy en día son compartidos; eso vale para la empresa, para la política y para todo"

Antonio del Corro Fernández (Cangas de Onís, 18-11-1968), afincando en Gijón desde los 8 años, tomó posesión en el último pleno como concejal del PSOE tras la renuncia al acta de Natalia González.

¿De qué temas se va a encargar en el grupo municipal?

Voy a llevar los asuntos relacionados con turismo y festejos.

¿Su primera impresión sobre las políticas del gobierno local?

En turismo, poca idea de hacia dónde ir, más allá de dejarse llevar por lo que ya venía del mandato anterior. Y una política de festejos cuestionada y cuestionable.

¿A qué se refiere?

A actuaciones que se están llevando a cabo con muchos intereses particulares, de favorecer negocios privados de hostelería, que chocan con la tranquilidad que piden vecinos sin que aporten valor para la ciudad. Me refiero al Paseo Gastro.

¿Qué opina del traslado de la Semana Negra al Arbeyal?

La Semana Negra forma parte de la idiosincrasia de Gijón y hay que protegerla. El gobierno de Foro le ha puesto la proa. Respecto al traslado, considero que tiene que haber un equilibrio en lo que es el acto cultural y festivo y las lógicas demandas de los vecinos.

¿Y cuáles son sus propuestas?

Las de nuestro programa electora. Pero ante todo, escuchar mucho a los vecinos y vecinas. Todos queremos divertirnos, pero también está el derecho de los vecinos al descanso. Hay que hilar fino.

Usted imparte clases en una escuela de negocios. ¿De qué ?

Sobre todo de liderazgo.

Puede sugerir algo a quienes quieran liderar la candidatura del PSOE en las municipales.

Poco puedo decir a la gente que se quiera presentar. Ahora mismo los liderazgos son compartidos, corales. Ya no es ese líder que tira, sino ese líder que comparte, que crea un equipo capaz de actuar colectivamente. Eso vale para la empresa, para la política y para todo.

Su partido está haciendo sondeos sobre potenciales cabezas de cartel. ¿Usted a quien prefiere?

Podría tener más de media docena de personas en mente que perfectamente podrían liderar esta candidatura, pero no me gustan las quinielas y al final tiene que haber personas que den el paso y votación de la militancia.

Entre concejal y haber sido gerente del Centro de Transportes, como propuso el Principado, ¿qué prefiere?

Ser concejal en tu ciudad no tiene comparación posible. Lo otro fue una posibilidad que surgió y que define lo que pasa con este partido que gobierna Gijón, que se hace lo que quieren y como quieren o rompen la baraja. Es una pena, porque yo sí tengo la experiencia de haber estado en la administración con un gobierno de Foro sin ningún problema, durante el año que gobernaron en Asturias, que me ratificaron en el cargo que tenía como gerente de Bomberos de Asturias. Todos sabíamos donde estábamos cada uno y mi relación fue fantástica con el Consejero de Presidencia y con el director general.