Carmen Moriyón, dispuesta a gobernar cuatro años más para "terminar los proyectos en marcha"

Le preguntaron este viernes en la radio a Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón, por sus retos de futuro y, entre ellos, la política manifestó su deseo de "terminar los proyectos en marcha" durante este mandato en curso. En tiempos, dijo, eso supondría "cuatro años más" como regidora. "Pero eso lo decidirán la ciudadanía", señaló. La forista incidió también que el bipartito con el Partido Popular "funciona" y que "la prueba" son los tres presupuestos municipales aprobados desde 2023. Ante la idea de una coalición electoral, dijo, lacónica: "Mi jefe de servicio de Cirugía General siempre me decía que las cosas que están bien es mejor no cambiarlas". "Somos dos proyectos distintos", aseguró.

La forista, que participó este viernes en la grabación de un programa especial en Gijón de Federico Jiménez Losantos, insistió en su relación "nula" con el ministro Óscar Puente. "Trabajé con Ana Pastor, con Íñigo de la Serna y con Ábalos, pero con este señor es imposible. Le mandé varias cartas y nunca me recibió ni me respondió, pero a la alcaldesa de Santander sí la ha recibido más de una vez", se lamentó la Regidora, que aseguró que el socialista al frente de Transportes "no se habla con sus compañeros socialistas de Asturias". "Es así y ha estado escondido, pero ahora es evidente: por eso llevan al juzgado el peaje del Huerna", valoró. "Gijón lo que pide es que nos saquen los mil camiones que pasan por La Calzada para ir al Puerto", insistió la forista, que repasó la historia del fallido vial de Jove: "Los accesos (al Puerto) estaban pintados en 2005 y en 2023 sacaron el proyecto de un cajón en el último Consejo de Ministros y así fuimos a las elecciones, pero después desistieron del proyecto porque decían que las casas se caían".

Moriyón, que señaló que en su opinión "la izquierda es mejor comunicativamente que el centro-derecha", defendió su gestión de estos últimos tres años y puso como ejemplo el plan de Naval Azul, que busca "replicar en la zona oeste el Parque Científico, que es ejemplo de todo". "Gijón es industrial y no puede dejar de serlo, pero hay que avanzar con los tiempos", valoró. Le contó a Jiménez Losantos que su relación con el presidente regional Adrián Barbón y su equipo "siempre habían sido correctas", pero que "ahora se están volviendo cuesta arriba". "Al inicio del mandato le planteé las cuestiones trascendentales para Gijón y creí que se podía trabajar con lealtad institucional, pero luego ves que empiezan las trampas. Lo último que nos pasó fue muy grave", dijo, refiriéndose a esto último al choque entre el gobierno local y el Puerto por la venta de los terrenos de Naval. Moriyón lo resumió así: "Nos mandaron a una señora (Nieves Roqueñí) para boicotear la operación".

Insistió la Alcaldesa, de hecho, en que la actual presidenta del Puerto debería, a su juicio, dejar su cargo, una petición que ya ha defendido públicamente su partido tras el informe de la Inspección General de Servicios del Principado sobre las deficiencias en el servicio de inspección minera. "Lo que decimos es que una persona que ha sido cuestionada en distintos ámbitos por su trayectoria en los últimos años deje de degradar las instituciones; no puede estar al frente de algo tan importante como el Puerto de Gijón. Deberían plantearse un relevo", defendió. Acusó al PSOE de "hacer política desde la Autoridad Portuaria".