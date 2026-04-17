Morante, acartelado en la feria taurina de Gijón el día de Begoña "si todo sigue su curso"

Una dura cogida impidió que este torero brindase su arte a los gijoneses el verano pasado en lo que muchos catalogaron como su temporada histórica en los ruedos; este 2026, todo indica se resarcirá con la afición gijonesa. El diestro José Antonio Morante de la Puebla estará presente, "si todo sigue su curso", en la próxima feria taurina de Gijón, la de Begoña, y además, en su día grande, el 15 de agosto, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Así lo manifestó este viernes el segundo teniente de alcaldesa del Ayuntamiento, Jesús Martínez Salvador. "Si no pasa nada, está previsto que el sábado 15 de agosto, día de Begoña, patrona de Gijón, Morante de la Puebla esté en la plaza de toros de El Bibio", afirmó el portavoz municipal ante los micrófonos del programa "Más vale tarde" de Punto Radio, que dirige el periodista Federico Jiménez Losantos, quien visitó la ciudad para ofrecer un programa especial emitido desde el atrio del Antiguo Instituto.

"Nos ofrecerá su mejor arte el dia grande de Gijón", agregó Martínez Salvador sobre la máxima figura del toreo ante las preguntas de Losantos, ya conocedor de que las negociaciones con el maestro cigarrero con el empresario Carlos Zúñiga, de Circuitos Taurinos, a cargo de quien corre la organización de la feria gijonesa. "Y bueno, como está Morante, que cada día es una cátedra, una clase", apostilló el presentador radiófónico, ante lo que el teniente de alcaldesa hizo memoria y lamentó la ausencia del sevillano en el coso de la carretera de Villaviciosa en 2025 a causa de su lesión. "El año pasado no pudimos verle porque fue una de las citas que se perdió después de la cogida y nos dejó con la miel en los labios", recordó, "aunque la plaza estuvo llena igualmente" quiso agregar, para recordar el buen estado de la fiesta nacional en el territorio gijonés.

En este sentido, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, que también tuvo a bien de participar en la tertulia con Losantos, por quien fue interpelada por las últimas declaraciones vertidas por el Partido Socialista local al respecto, en concreto por su secretario genera, Monchu García, y sobre qué harían si su formación se hace con el bastón de mando en los próximos comicios. "Dijo que no van a hacer nada contra los toros porque están desapareciendo solos", recordó Losantos, aunque aportó el contrapeso argumental de que "no ha ido tanta gente a las plazas desde el siglo XIX, ni el XX; el verano pasado con todas las plazas llenas".

El presentador elogió la tarea que se realiza en Gijón respecto a los toros y a la figura de Moriyón por su labor en pro de este sector. "Quién mejor hablado de Moriyón es Andrés Amorós (afamado crítico taurino), por lo que ha hecho por la fiesta y por la imagen que tiene Gijón en toda España", manifestó, poniendo en consideración que la feria de Gijón es "una de las grandes" para la afición, que "viaja continuamente detrás de su torero y gasta dinero como turista". "Y estaba condenada a desaparecer porque el PSOE odia a los toros", concluyó Losantos. "Él (Monchu García) decía que le gustaban los toros, pero evolucionó; nosotros traicionamos principios, engañamos... Pero ellos pueden 'cambiar de opinión o evolucionar', no se lo pierda", replicó la alcaldesa.

Varios meses de negociaciones

Las conversaciones del empresario Zúñiga para la contratación de Morante en la feria de Begoña, en una temporada selecta del maestro sevillano, con pocos y escogidos compromisos, avanzaban ya por senda propicia desde el mes de febrero, cuando saltaron las primeras liebres sobre la posibilidad de que el de Sevilla recalase de nuevo en la feria gijonesa este año. Según confirmó en aquel momento este diario, el entendimiento estaba "muy encarrilado", quedando los flecos de cerrar el cartel completo tanto de diestros como del hierro a torear.

La contratación de Morante en Gijón ha sido una prioridad para Zúñiga, empresario que siempre ha contado en todas sus ferias con el maestro cigarrero; más desde la sorpresiva retirada temporal anunciada el 12 de octubre del pasado año tras salir por la Puerta Grande de Las Ventas en Madrid. El giro de 180 grados ocurrió a principios de año, cuando se anunció que Morante volvería a los ruedos el Domingo de Resurrección en Sevilla, para tremenda alegría de la afición.