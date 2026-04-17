La Cooperativa brinda con sidra en un llagar de Deva por sus 120 años y sus retos de futuro

Con una gran reunión entre amigos, a la que no faltó ni el consejero de Medio Rural y Política Agraria del Principado, Marcelino Marcos, ni la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón. Y recurriendo al formato de espicha en un llagar (en este caso el de Piñera, en Deva), ese modelo de reunión que tanto representa a la zona rural, la Cooperativa de Agricultores, Consumidores y Usuarios de Gijón le puso ayer la guinda a su celebración de los 120 años de la institución.

Una institución que, como un día antes recordó el historiador Rubén Vega, está tan integrada en el ADN de la ciudad como que se fundó solo un año después que el Sporting de Gijón y un año antes que el Puerto del Musel. Por entonces, en 1906, el 40 por ciento de los gijoneses eran labradores, y necesitaban una voz colectiva para no quedar fuera del progreso que traía la industrialización. En esa necesidad está la base de la Cooperativa, y a su empuje se refirió ayer el Consejero de Medio Rural.

"Hoy es un día de celebración, y sobre todo de poner en valor la labor del cooperativismo y lo que ha significado para el medio rural a lo largo de tantos años", dijo el Consejero Marcelino Marcos. También habló de la celebración que implica reconocer "cómo ha ido evolucionando, cómo instituciones como esta han sido capaces de adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas exigencias que tiene el medio rural". Y alabó el empuje de una sociedad "que quiere seguir viviendo en el medio rural, ofreciendo alternativas, nuevos servicios... Han sido capaces de transitar en ese periodo de adaptación y eso hace que que sea cada vez más importante el papel de las cooperativas para llevar adelante todas las actividades vinculadas al medio rural", ratificó.

Para Marcelino Marcos, la labor que siguen desarrollando sociedades como la Cooperativa gijonesa "es fundamental para la pervivencia del medio rural y para la defensa de la actividad del sector primario". Y respecto a los retos que tienen por delante, no dejó de referirse a "la necesidad de seguir avanzando en la diversificación. Lo estamos viendo en distintas cooperativas que han sido capaces de, en ese periodo de adaptación, de consolidar y hasta de generar empleo, ampliar nuevos mercados a diversas actividades vinculadas siempre al medio rural, cosas que hace años sería impensables". Y de eso sabe algo la Cooperativa de Gijón, estableciendo alianzas con territorios colindantes. "La Cooperativa ha tenido una visión de futuro para evolucionar y adaptarse a la nueva realidad que exige el siglo XXI", concluyó Marcelino Marcos.

El presidente de la Cooperativa, Joaquín Vázquez, hizo de anfitrión en un encuentro que le sirvió para remarcar, como ya había hecho el día antes, el valor que tiene la cooperación, aunque "ya no está de moda". "Creo que el futuro de la humanidad pasa por el cooperativismo, el ayudarnos; si no, no sé como vamos a terminar", lamentó solo unas horas antes de la espicha. Pero siempre habrá fórmulas y para eso, nada mejor que recordar la historia como hizo Rubén Vega el jueves, destacando que los pioneros de la Cooperativa ya sabían que no había que poner todos los huevos en la misma cesta, de ahí que lograsen que el sindicato agrario tuviera representación en todos los partidos políticos de la época, desde conservadores a republicanos, garantizando que los intereses del campo fueran escuchados en el Ayuntamiento de Gijón, independientemente de quien gobernara. También recordó que toca "hacer buena la capacidad de adaptación" y seguir adelante, aunque el nuevo escenario rural ya no se mida en cabezas de ganado, sino en segundas residencias, población neorrural y mascotas, pero donde también se puede encontrar una razón de ser.