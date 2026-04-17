El Coto celebran el proyecto de reforma de la plaza de la República en Gijón: "Un espacio moderno y para todos"

Con los primeros apuntes del proyecto para la plaza de la República ya concretados, los vecinos de El Coto se frotan las manos pensando en el potencial de un espacio que se ha mantenido impasible y erosionado durante décadas. "Esto lleva muchos años igual y venía pidiendo un cambio desde hace mucho tiempo", verbaliza José García, vecino de El Coto desde hace medio siglo y que pone voz a un pensamiento común en la zona. El Ayuntamiento trasladó esta semana a la Asociación vecinal un borrador del nuevo diseño de la plaza. Se espera que el mes que viene se vuelvan a reunir e intercambiar impresiones para enfocar de forma casi definitiva un proyecto que apunta a comenzar sus obras a finales de año, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

Del estado en el que se encuentra en la actualidad, con una amplia plaza de suelo irregular, una zona de juegos obsoleta y varios bancos sin protección del sol, se va a pasar a una nueva organización, con pérgolas en la zona de descanso, un parque actualizado y una zona deportiva donde ahora hay dos zonas más marrones que verdes. "El nuevo diseño tiene que mantener la esencia de la plaza: espacios amplios para andar en bicicleta, se pueda jugar al balón, descansar... como si fuera una plaza de pueblo, que en Gijón no abundan. Tampoco es muy necesario convertirla en una gran zona verde, el Parque Fluvial lo tenemos al lado, los Pericones... es importante que sea amplio y para la juventud", detalla Julio Toral, encargado de "El café de El Coto", el único punto de hostelería de la plaza. "Todo lo que sea reformar y modernizar es un gran incentivo para nosotros", reconoce Toral.

La juventud, como explica Toral, viene pisando fuerte y reclaman nuevas zonas de recreo como también solicita Jorge Alberdi. "Ahora que he sido padre hace cuatro meses sí que echo en falta una zona de juegos para niños más pequeños. La que hay ahora está en muy malas condiciones", reclama Alberdi que no solo enfoca sus peticiones en los más jóvenes. "Aprovechando que hay bastante zona, no estaría mal una zona de ocio y deportes dedicada a las personas mayores. Hay hueco para todos", resume, añadiendo que el proyecto es muy acertado al respetar el gran espacio central.

El mayor cambio llegará con la instalación de las pérgolas. "En los días de sol no te puedes sentar porque achicharras", explica Mercedes Calvo destacando que "la sombra es clave" para mejorar la plaza. "Por la zona de los bancos, algo natural que de la sombra podría ser clave, entiendo que al tener el aparcamiento debajo no se pueden plantar árboles, pero con unas macetas se puede solucionar", completa Pedro Cuadrado. Esta actual carencia se solventará con mobiliario público y zonas verdes que den "color y alegría", como espera Marga Fernández.

Las fiestas, en el anfiteatro

La reforma de la plaza de la República se unirá a la del cuartel y el anfiteatro, esta última se espera que esté terminada a finales de verano. "Aprovecharemos para inaugurarlo con las fiestas de este año. Las haremos más moderadas para no molestar a los vecinos, pero con las mismas ganas de siempre", aseguró Christian Guisado, líder vecinal que dirige la colaboración del barrio con el Ayuntamiento en el proyecto de la plaza donde espera que, una vez culmiada la obra, puedan regresar las fiestas del barrio. Para él, uno de los grandes avances de este plan será la mejora de la iluminación. "Se va a solventar un problema que tenemos con la falta de luz por la noche, se está generando cierta sensación de inseguridad y queremos que sea un espacio para todas las familias", detalla el presidente vecinal.

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En El Coto ya esperan con ganas la nueva imagen de una manzana "moderna y aprovechable por todos". "Vamos a tener sitio para cualquiera. Los pequeños con el parque y la zona deportiva, nosotros con los bancos a la sombra, una plaza para hacer hasta fiestas y, muy importante, el baño público, que parece que no, pero era más que necesario", remata María Teresa Huergo.