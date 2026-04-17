Divertia y Gijón Sound lanzan un proyecto para que la industria musical sea "tractor de empleo" en Gijón

Divertia y la sociedad que organiza el Gijón Sound, Mestizo Producciones, están desarrollando un proyecto para hacer la industria musical en Gijón para que "pueda convertirse en sector tractor de empleo, marca y revitalización barrial", en palabras del presidente de Divertia, Oliver Suárez.

El proyecto se denomina "Gijón suena todo el año" y su primera fase ya se ha elaborado, tras haber escuchado durante los últimos meses a distintos actores vinculados a este sector para analizar el ecosistema musical local y escuchar sus propuestas –entre ellas que haya espacios culturales ligados a la música en Tabacalera y en Naval Azul– tras las que se ha constatado que a pesar del buen punto de partida de Gijón para el desarrollo de la industria musical, con locales de ensayo, programación musical pública y privada, espacios singulares como la Laboral o la Residencia de Artistas y el atractivo de la ciudad para captar giras nacionales, las primeras conclusiones también apuntan a que "el modelo necesita evolucionar", señaló el Oliver Suárez.

El edil dio algunas pinceladas sobre aspectos a mejorar con esa evolución por la que se apuesta: "la falta de espacios de tamaño medio y pequeño para actuar, la de formación, las barreras normativas y la excesiva dependencia de grandes formatos limitan un desarrollo óptimo", en palabras del presidente de Divertia.

La segunda fase comienza ahora y se desarrollará durante seis meses, para obtener datos precisos, "hacer un mapeado, un cartografiado de lo que es la ciudad, de qué haberes tenemos dentro de la ciudad, para ver cómo podemos actuar de manera inteligente sobre ellos", por ejemplo propiciando la desestacionalización turística con la programación, explicó José Luis Quirós,de Mestizo Producciones.

Público en un concierto en el Teatro de la Laboral. / Marcos León

Una vez que se complete esa fase de análisis de datos, el siguiente paso será "empezar a trabajar en lo que vamos a hacer y a partir de ahí pues buscar los recursos económicos que se necesiten para desarrollar el proyecto junto con todo el equipo de gobierno y con las diferentes concejalías implicadas, como puede ser la parte de turismo y también cultura. Pero a día de hoy no hay un presupuesto asignado para ello", apuntó Oliver Suárez.

Apuntó también, no obstante, que "el objetivo final es ganar en eficiencia del gasto público con una mayor coordinación, en capacidad de captación de financiación externa para proyectos, en cohesión social e implicación juvenil, en un turismo cultural sostenible con una agenda centralizada y mejor comunicada, y en la desestacionalización, además de reputación y marca. En definitiva, se trata de liderar una estrategia de ciudad. Será Gijón la ciudad de la música, un sector que crece y bate récords a nivel mundial".

El ejemplo de Glasgow

José Luis Quirós quiso apuntar, por su parte, que "la mejor aportación que pueda hacer la institución es acompañar y avalar un proyecto como este, porque el dinero aparece, y aparece de instituciones de ámbito nacional, de ámbito internacional, como puede ser la UE; podemos buscar alianzas con otras ciudades que están utilizando lo mismo que nosotros queremos hacer para crear determinadas relaciones que nos impulsen y sobre todo también al ámbito privado, en el ámbito de las marcas".

Entre los modelos en los que se está fijando Gijón para su proyecto, Quirós citó el de Glasgow, de regeneración postindustrial en un espacio de 15 hectáreas con 4.515 empresas creativas sobre antiguos suelos navales de la ciudad escocesa y 2.000 empleos.