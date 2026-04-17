Fallece Cristina Bravo, dramaturga y referente del barrio de El Polígono de Gijón
Esposa del líder vecinal Manuel Cañete, era profesora de la Universidad Popular y una reconocida guionista y directora de obras teatrales, varios de ellos premiados y llevados a escena con "La Peseta"
Cristina Bravo García, dramaturga y profesora de teatro, falleció esta mañana a los 63 años. Enérgica y siempre alegre, feminista y apasionada por la cultura, Bravo era una conocida y apreciada docente de la Universidad Popular, donde impartió durante años clases sobre teatro y sobre expresión personal. Era la esposa de Manuel Cañete, presidente de la federación vecinal de la zona urbana, la FAV, y líder también de la asociación de vecinos de El Polígono.
Desde el barrio que los acogió a ambos la pareja impulsó todo tipo de iniciativas. El "Abril, libros mil" que se celebra desde hace años en El Polígono, con su nueva edición ahora en curso y en el marco del Día del Libro, es un buen ejemplo del interés de ambos y de la asociación vecinal por la cultura y el activismo.
La pasión de Bravo por el teatro desembocó hace ya más de dos décadas en el nacimiento de "La Peseta", reconocida desde hace tiempo como estandarte del teatro amateur en Asturias y premiada en múltiples ocasiones. Con "La Peseta" Bravo y su equipo vivieron uno de sus capítulos más emocionantes hace ahora un par de años, en enero de 2024, con un exitoso estreno sobre las tablas del teatro Jovellanos de la obra "Mi nombre es Medea", una adaptación de la conocida pieza de Eurípides.
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