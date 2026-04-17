La FAV suma apoyos en su queja contra el "edadismo" en cursos de yoga y pilates: pide la intervención de Carmen Moriyón
El colectivo vecinal recibe el respaldo de varias entidades
C. T.
Las Asociaciones de madres y padres piden que la Alcaldesa interceda en el conflicto de los comedores y la Federación de asociaciones de vecinos (FAV) reclama también la mano de Carmen Moriyón para eliminar las restricciones que, según los vecinos, sufren los gijoneses de setenta o más años para apuntarse a cursos deportivos municipales de yoga y pilates. Así lo transmitió ayer la entidad presidida por Manuel Cañete, que registró un escrito dirigido directamente a la alcaldesa, Carmen Moriyón. En el mismo indican que cuentan con el apoyo de trece instituciones diferentes, entre sindicatos, grupos culturales y asociaciones civiles. "Hay un amplio respaldo social", indican desde la Federación.
Este conflicto viene de lejos. Y afecta a otra de las concejalías que encabeza el popular Jorge Pañeda, como es la de Deportes. Precisamente, tras una primera queja de la FAV denunciando que los mayores de 70 no pueden inscribirse en cursos municipales de yoga y pilates, algo que consideraron "edadista", el edil salió en rueda de prensa a desmentir a la Federación y decir que no se había producido ningún cambio en este tema y que, de hecho, hay personas de estas edades que practican estas modalidades.
Sí que se afirmó desde el Patronato Deportivo que, en el caso del pilates, hay restricciones por motivos de salud. Desde la FAV se recuerda que, en el caso de no producirse un cambio, medita acudir al Defensor del Pueblo con este asunto.
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