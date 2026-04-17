La Federación de Padres y Madres pide a Moriyón que se implique para agilizar el cambio de los comedores escolares

La Federación de Padres y Madres de Alumnos (FAPA) "Miguel Virgós" ha solicitado vía registro municipal tener un encuentro con la Alcaldesa Carmen Moriyón tras la fallida reunión de este miércoles a la que acudió el edil de Educación, Jorge Pañeda, para explicar la situación sobre los comedores escolares y el rumbo que está tomando el nuevo contrato de la línea caliente (la que implica un cocinado en el día y no refrigerado con mucha antelación). La asamblea, tensa para el concejal desde el primer momento, duró poco más de media hora antes de que el popular la abandonara tras una acusación de uno de los padres de que "solo nos dice mentiras". En el ambiente, quedaron más incógnitas que certezas y cierto temor entre los progenitores al conocer que el actual contrato se prorrogaría hasta junio de 2027 y que la licitación del nuevo tardaría en resolverse “entre seis y ocho meses”. Sin el edil presente, la reunión se tornó en una tormenta de ideas sobre las acciones que las familias iban a tomar para presionar.

“Esperamos que la respuesta de la Alcaldesa, sabiendo el clima de crispación que se respira, sea rápida”, confía Gema Valdés, presidenta de la Federación “Miguel Virgos”, que encabezó el encuentro y que lamenta la “oportunidad perdida”. “Es cierto que no dimos tregua desde el primer momento, pero era una gran ocasión para que (Pañeda) se explicara y detallara el plan. No fue así”, argumenta.

Desde la entidad ya han registrado la solicitud para mantener una reunión con la regidora y, a espera de conocer la fecha, puede ser el primer momento para que las familias se hagan notar en la calle. “Se concretó elaborar un calendario de actuaciones que todavía se está valorando, aunque ya hubo cierto acuerdo sobre la primera concentración para el día que vayamos al Ayuntamiento”, señala. En la cita con Moriyón, desde FAPA tienen previsto invitar también a la Federación de AMPAs de Centros Públicos de Gijón.

“Si está previsto manifestarse tiene que notarse el compromiso de las familias”, apunta Valdés, afirmando que para hacer presión se necesita un nutrido grupo de asistentes. En la cita con la regidora solicitarán una mayor implicación por parte de Moriyón. “Tiene que notar que hay un gran problema con los comedores, que no se está cumpliendo con lo establecido, se está gastando dinero público en prórrogas insostenibles y un servicio nefasto”, asegura la líder de la entidad regional. “Los comedores no son perfectos ni la solución convencerá al 100% de los padres, pero hay que exigir unos mínimos de calidad y variedad en la comida”, añadió Valdés.

Sobre la dimisión de Pañeda que solicitaron algunos padres en la reunión, aseguró que no será uno de los puntos que solicite. “Por mi parte, no es prioritario, pero eso no quita a que el resto de asistentes estén en su derecho de pedirla. Será la Alcaldesa la que lo tenga que evaluar”, asume.

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En lo que sí que se enfoca la FAPA es en dar visibilidad a un problema que, en palabras de Valdés, muchos padres no son conscientes de que existe. “Hay que concienciar, ya sea con concentraciones a la salida del colegio, vídeos por redes sociales o repartiendo circulares con información. Hay mucha gente que no está enterada”, agregó Valdés, confiando que, aunque la solución definitiva esté lejana, se puedan ir acortando plazos con la implicación de las familias. “La divulgación y la presión son esenciales”, resume.