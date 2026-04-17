"No hay dinero que pague su muerte", dice la familia gijonesa del médico que murió en la M-30, en un pique entre dos conductores

Juan Alfredo López López, de 38 años, médico internista de la Fundación Jiménez Díaz especializado en enfermedades autoinmunes, era “la persona más importante” para su familia. También era un médico “noble y amable”, que pasó la pandemia trabajando en primera línea, encadenando "turnos infinitos", como ha recordado estos días su mujer, también médico en el mismo centro madrileño. Era padre de un niño de pocos meses y solo hacía unos días que el matrimonio había confirmado que esperaban otro bebé. Por eso, “no hay dinero que pague su muerte”, como bien dijo su padre en la sala de la Audiencia Provincial de Madrid donde se juzga a los dos conductores que protagonizaron un “pique” de consecuencias mortales en la M-30 madrileña, el 25 de julio de 2021.

La suya fue una carrera ilegal a velocidades y con maniobras temerarias que provocó que uno de los vehículos implicado, un Fiat Punto conducido por Rafel M. impactara con el que conducía Juan Alfredo López, provocándole heridas gravísimas que acabaron con su fallecimiento horas después en el Hospital 12 de octubre. Antes del impacto el facultativo había llamado a su mujer para decirle que ya salía del hospital, a donde había ido voluntariamente ese domingo, pese a que no le tocaba trabajar, para valorar a pacientes de covid en otra de las oleadas de la pandemia.

"Si se disuelve el jurado será durísimo", dice su tía

El fallecido, nacido en Lugo, tenía una gran vinculación con Gijón, ciudad donde se crio su padre, donde visitaba a sus abuelos y a sus tíos, y donde pasó vacaciones familiares entrañables. Esa familia lamentaba ayer enormemente el giro de guion que ha dado el proceso judicial por la incomparecencia de uno de los acusados, Francisco M., que ha pasado a estar en situación de busca y captura. Los dos encausados se enfrentan a penas de 15 años de prisión prisión por delitos de conducción temeraria con desprecio por la vida, homicidio y lesiones.

La Audiencia Provincial de Madrid confirmaba ayer que disolverá el próximo jueves el jurado popular convocado para este juicio si no se localiza al acusado. “Si se disuelve el jurado y hay que volver a empezar será durísimo. Que mi hermano, mi cuñada, su mujer tengan que volver a declarar y a pasar por todo eso es terrible”, reflexionaban ayer los familiares gijoneses del infortunado médico.

Los hechos que se habían empezado a enjuiciar hace unos días en Madrid se produjeron sobre las once y media de la mañana, cuando los encausados iniciaron una carrera temeraria por los túneles de la M-30, tras un adelantamiento que no gustó a uno de los implicados y que degeneró en la loca carrera.

“Llevamos cuatro años de instrucción y para la familia eso significa que todo ha seguido muy vivo, aunque sea ahora, con el juicio, cuando llega el momento peor para todos, sobre todo para su mujer y sus padres”, cuentan los familiares. En las primeras sesiones del juicio, con los dos acusados presentes, la familia pudo declarar cuánto han perdido por la insensatez de los dos acusados. La mujer reconoció que su vida se hizo “añicos” aquella mañana de domingo, y durante su testimonio también ha relatado que su hijo mayor perdió la sonrisa el día del siniestro y le pregunta en ocasiones por qué su "papa no está". "Saben que su padre les adoraba", añadió. Ambos menores han necesitado tratamiento psicológico y terapia para afrontar la situación. "Era una persona maravillosa, noble y amable. Todas las mañanas desayunábamos juntos. Ese día, me dormí, escuché un portazo y no le volví a ver. Ahora siento que tengo que honrar quién era; no me puedo sentir más orgullosa de ser su mujer", detalló en el juicio la viuda.

"Nos sorprendió que no acudiera"

Los agentes confirmaron en el juicio que el test a uno de los conductores arrojó resultado positivo en cocaína, cannabis, MDMA y otras sustancias estupefacientes. Un extremo que refuerza la tesis de la Fiscalía, que sostiene que no se trató de un accidente fortuito, sino de una conducta consciente y extremadamente peligrosa.

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Ayer a última hora la familia de Juan Alfredo López seguía pendiente de si les avisaban del juzgado porque se hubiera localizado al acusado. “Nos sorprendió mucho que no apareciera en el juicio el miércoles. No había medidas para evitar que algo así pasara; aunque se había pedido prisión prventiva, el juez no la concedió y los dos acusados se presentaron siempre cada vez que tenían que hacer un trámite en el juzgado. No había motivo para pensar que iba a desaparecer”, explican los familiares gijoneses. Que ahora solo pueden cruzar los dedos para que no se anule todo, y haya que enjuiciar a cada imputado por separado. “Para nosotros lo evidente es que un conductor solo no hubiera causado el accidente. Todo ocurre por la conducta de los dos conductores”, añaden. Y no quieren, por nada, seguir teniendo que ver los vídeos grabados “donde veo cómo se muere mi sobrino”.